Вторник, 24. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

«Преступление и наказание» в Русском театре: полюбить старуху-процентщицу

Николай Караев
Николай Караев
журналист
/
/
:

Слово, которое приходит на ум, когда выходишь из Русского театра после «Преступления и наказания» в постановке Игоря Лысова, – «сумрачный», пишет журналист Николай Караев.

Сумрачно всё в этом мире бушующем: и Малая сцена, которую на протяжении практически трех часов ни разу, даже в момент (условного) просветления Раскольникова, не заливает свет; и декорации – преимущественно бурое дерево и темно-рыжая ржавчина; и реплики, которые – не высвечивают, нет, – скорее уж оттеняют не слишком светлую человеческую природу; и темные, пунктирно обозначенные отношения между героями; и, главное, настрой: питерско-достоевское болото, мутная безвыходная будничность, где все всегда «на дне», где вырваться из лап косной материи невозможно, а воспарить духовно очень, очень трудно.

Типы страдания и непонимания

Спектакль и начинается впотьмах: Раскольников (Виктор Марвин) и Порфирий Петрович (Дмитрий Косяков) жгут лучины, чтобы хоть бросить взгляд друг на друга, разглядеть тонущего во тьме мира ближнего, – и завершается тоже сумерками. Единственный сияющий элемент декорации в этом не сонном, но донельзя мрачном царстве – икона в золотом окладе. Символизм откровенный и в контексте Достоевского – понятный.

Полагаю, все темные (в буквальном и в переносном смысле) места, которых в спектакле Лысова много, – отнюдь не случайность. С одной стороны, «Преступление и наказание» проходят в школе, и если не смысл книги, то по крайней мере расстановку сил в ней люди русской культуры уясняют для себя очень рано. Воспроизводить ее еще раз в подробностях, которых у Достоевского пруд пруди, разумеется, не стоит. С другой, роман этот и сам по себе довольно путаный, ну или кажется таковым на фоне, скажем, чеховских пьес.

Видимо, отсюда проистекает решение режиссера не столько переложить Федора Михайловича, сколько дать картинки с выставки, назвать которую можно было бы человеческой трагикомедией.

Все основные герои, конечно, сохранены, но если центральный треугольник – Раскольников, Порфирий Петрович и Соня Мармеладова (ее - через спектакль -  попеременно играют Юлия Зозуля и Яаника Арум) – остается костяком сюжета, то Мармеладов (Сергей Черкасов), супруга его Катерина Ивановна (Анна Сергеева), хозяйка квартиры немка Амалия Ивановна (Елена Тарасенко), Свидригайлов (Александр Окунев) и Авдотья Романовна Раскольникова (Наталья Мурина) возникают и исчезают, будто тени по берегам Стикса.

Они – эпизоды, не столько люди, сколько типы страдания и непонимания, образцы того, что в принципе может сделать человек с собой и другими, потонув в отчаянии, унынии и тотальной беспросветности.

Урок нравственной геометрии

Подобная структура постановки таит в себе неочевидные подводные камни. Проблема спектакля – в дисбалансе. Все актеры, занятые в ролях тех, кто вращается вокруг центрального треугольника, играют прекрасно, прочувствованно, без усилий переходят из трагедийного регистра в комедийный – Федор Михайлович явно был бы доволен.

Совершенно великолепен и Дмитрий Косяков – Порфирий Петрович: часто загадочного, лишенного фамилии следователя изображают воплощением фатума, но у Косякова получился совершенно иной образ – страдалец, которого вечно что-то гнетет, который все время нервничает, скрещивает руки, грызет ногти, не может сидеть из-за геморроя; фигура малоприятная, но вызывающая все-таки немалое сочувствие. Воплощенному правосудию сочувствовать невозможно; герою Косякова – еще как можно, особенно когда он показывает себя не столько манипулятором, упорно добивающимся признательных показаний, сколько человеком, который вовсе не чужд милосердию.

На таком фоне Виктор Марвин и Юлия Зозуля (Яанику Арум в роли Сони я, к сожалению, не видел) играют просто хорошо – и несколько проигрывают, а с ними чуть провисает и магистральная линия спектакля. Постановка становится от этого хаотичнее. По идее, роль убранных частей сюжетного каркаса должен взять на себя духовный стержень, и он в «Преступлении и наказании» Лысова есть, и сцены-маяки, через которые, будто на уроке нравственной геометрии, зрителю нужно провести уходящую в бесконечность прямую линию, – тоже.

Однако при дисбалансе следить за этой линией труднее. В том числе по той причине, что постановщик сделал ставку и на игру со зрителем, дабы тот отождествил себя с героями или по крайней мере увидел то, что он видит на сцене, в себе самом. Но не факт, что зритель это сделает, – и именно потому, что порог восприятия спектакля за счет хаотичности стал выше, чем, может быть, предполагал режиссер.

И сумрак души искажает чужие лица

Освободив сюжет от «всего лишнего», Лысов обнажает авторский замысел – или же собственную его трактовку. Сумрачный мир страшен ровно потому, что здесь убийство старухи-процентщицы и сестры ее Лизаветы – нестрашно: психологическое насилие, которое творится сплошь и рядом, в спектре от спесивого мазохизма Мармеладова до сластолюбивого садизма Свидригайлова, ужасает не меньше. (Может быть, Лысов потому и убрал из сюжета рассказ Свидригайлова об изнасиловании глухонемой сироты, что это было бы совсем чересчур?)

Но еще страшнее – другое, то, что, собственно, и толкнуло Раскольникова на преступление. В подобном сумраке ближние перестают казаться людьми. Отсюда – всего один шаг до того, чтобы вообразить себя сверхчеловеком, а старуху – вредным насекомым, гадкой вошью, которую раздавить – полезно.

Следовательно, задача, стоящая перед Раскольниковым, – не просто перестать считать себя выше всех (с этим справиться легко; как показывает пример Мармеладова, самоуничижение может быть так же сладко, как и самовозвышение), но полюбить убитую старуху. Это и есть нерв спектакля. Христианский, но по большому счету – самый обычный, повседневный, человеческий.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдостоевскийигорь лысоврусский театр
По теме
Русский театр: звериные истории на улице Бродского

Русский театр: звериные истории на улице Бродского

В конце мая в Русском театре в рамках литературного фестиваля HeadRead прошли две премьеры в один вечер: ребята, которые последний год занимались в театральной студии сценической речью, вокалом, ритмикой, литературой и актерским мастерством, получили возможность свое мастерство проявить. «Ночь для Евы»: последний эксперимент доктора Зло

«Ночь для Евы»: последний эксперимент доктора Зло

В Русском театре прошла мировая премьера спектакля «Ночь для Евы» в постановке художественного руководителя театра Игоря Лысова. Игорь Лысов в эфире «На острие»: Русский театр - это гетто!

Игорь Лысов в эфире «На острие»: Русский театр - это гетто!

Что такое русская культура сейчас? Вопрос кажется простым, но гость серьезно задумался. Русский театр в Эстонии — это русская культура. А дальше - о проблемах, причем не о финансовых, передает ETV+.
limon.ee
krasotka.ee
Коммерческий текст
limon.ee
krasotka.ee
нулевой вариант гражданства
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
Хроника
17:17
Яна Тоом: я прибыла в Эстонию в 1966 году в роддом. Если это оккупация, то...
17:09
Галерея: я бы очень хотел узнать, чем в реальной жизни занимаются эти сногсшибательные красотки с таллиннской вечеринки Baile-Bon Russian Style
17:06
Диетолог рассказал, как легче отучиться есть сладкое
17:04
Аллигатор чуть не откусил руку сыну Виталия Кличко
17:02
Видео: как из старого комода сделать новый, да еще и живой
16:57
Apple выпустила полезные обновления для своих устройств
16:53
Родные звезды фильма Федора Бондарчука «Обитаемый остров» просят о помощи: актер срочно нуждается в операции
16:52
Полиция ищет очевидцев ДТП в Ласнамяэ
16:48
Ученый: все земляне могут оказаться пришельцами с Марса
16:37
Составлен топ-5 зимних направлений у спортивных болельщиков
16:30
Раймонд Кальюлайд о серых паспортах: отрицание проблемы ничего не даст
16:30
Исполнитель хита «Эти глаза напротив» оказался наркоманом
16:20
Российский портал: в Конгрессе США в ходе карточной игры отработали защиту Эстонии от нападения России (1)
16:16
Бабушка не любит внука. Как быть?
16:11
Исинбаева: Россию очерняют именно не состоявшиеся в спорте атлеты
16:07
Ольга Серябкина молит о помощи: страдающей педиофобией участнице Serebro больно двигаться
15:56
Андрей Красноглазов: каждый русский ощущает за спиной чужое дыхание (4)
15:55
Маардускую гимназию закрыли на трехдневный карантин
15:55
«Преступление и наказание» в Русском театре: полюбить старуху-процентщицу
15:54
В парке Паэ планируют построить летний театр
Все новости
LimonЦеликом
Исполнитель хита «Эти глаза напротив» оказался наркоманом

Исполнитель хита «Эти глаза напротив» оказался наркоманом

Ольга Серябкина молит о помощи: страдающей педиофобией участнице Serebro больно двигаться

Ольга Серябкина молит о помощи: страдающей педиофобией участнице Serebro больно двигаться

Родные звезды фильма Федора Бондарчука «Обитаемый остров» просят о помощи: актер срочно нуждается в операции

Родные звезды фильма Федора Бондарчука «Обитаемый остров» просят о помощи: актер срочно нуждается в операции

17:09
Галерея: я бы очень хотел узнать, чем в реальной жизни занимаются эти сногсшибательные красотки с таллиннской вечеринки Baile-Bon Russian Style
15:50
Свершилось! Певица Нюша выходит замуж (фото)
15:35
Что в коробочке: хотите знать, что Меланья Трамп подарила Мишель Обаме?
15:05
Замечал ли ты когда-нибудь на ушах своей кошки эти кармашки? Они выполняют очень важную функцию!
СпортЦеликом
Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США

Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США (2)

Cмотрите матч в записи:

Cмотрите матч в записи: "Пярну" обыграл "Маарду" (1)

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

12. окт
В Москве избили дочь Федора Емельяненко после его ссоры с Кадыровым (11)
ВпрокЦеликом
Смотрите галерею, какой небольшой ретро-паром временно ходит до Хельсинки

Смотрите галерею, какой небольшой ретро-паром временно ходит до Хельсинки

Маарду увеличил пособие по рождению второго ребенка

Маарду увеличил пособие по рождению второго ребенка

Каско не помогает при несчастных случаях вне ледовых переправ

Каско не помогает при несчастных случаях вне ледовых переправ

08:23
Вопрос читателя: как декретный отпуск повлияет на трудовой стаж?
КурьезЦеликом
Российские школьники – они такие! Подростки из Нижнего Тагила создали в соцсети группу, где показывали друг другу свои интимные части тела

Российские школьники – они такие! Подростки из Нижнего Тагила создали в соцсети группу, где показывали друг другу свои интимные части тела (1)

Шокирующая правда о том, зачем девушки на самом деле носят красные трусики

Шокирующая правда о том, зачем девушки на самом деле носят красные трусики

Есть два типа мужчин: как Трамп и как Обама! Вот чем они различаются

Есть два типа мужчин: как Трамп и как Обама! Вот чем они различаются

17. янв
Фанаты опубликовали фото Элвиса Пресли: 82-летний кумир миллионов тихо доживает свой век?
Погода
Ученый: все земляне могут оказаться пришельцами с Марса

Ученый: все земляне могут оказаться пришельцами с Марса

Завтра в Эстонии резко похолодает

Завтра в Эстонии резко похолодает

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Полиция ищет очевидцев ДТП в Ласнамяэ

Полиция ищет очевидцев ДТП в Ласнамяэ

Испанская полиция расследует трагические домашние роды 16-летней эстонки

Испанская полиция расследует трагические домашние роды 16-летней эстонки

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Раймонд Кальюлайд о серых паспортах: отрицание проблемы ничего не даст

Раймонд Кальюлайд о серых паспортах: отрицание проблемы ничего не даст

Ласнамяэский дом здоровья выведет местные медицинские услуги на новый уровень

Ласнамяэский дом здоровья выведет местные медицинские услуги на новый уровень

Культура
Эвелина Ведом расскажет о литературных героях в мире фарфора

Эвелина Ведом расскажет о литературных героях в мире фарфора

Фото: житель Таллинна делает жуткие маски

Фото: житель Таллинна делает жуткие маски

Самые читаемые
Испанская полиция расследует трагические домашние роды 16-летней эстонки
Что в коробочке: хотите знать, что Меланья Трамп подарила Мишель Обаме?
Мартин Хельме: предоставление гражданства серопаспортникам приведет к новой волне межнациональной розни(7)
Андрей Красноглазов: каждый русский ощущает за спиной чужое дыхание(4)
Завтра в Эстонии резко похолодает
Топ комментариев
Галерея: президент Украины встретился с Керсти Кальюлайд(34)
СМИ: Россия способна за день сокрушить армию Британии(31)
Президент Трамп подписал первые указы(27)
Двойное дно грузовика скрывало тайную жизнь жителя Таллинна (25)
Правительство изменит формулу расчета: размер пенсий будет зависеть не от зарплаты, а от рабочего стажа(22)
Bалюта
USD
0,93 EUR
GBP
1,158 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 24.01.2017
Все валюты
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees