Bank of America предрек отмену антироссийских санкций

Ослабление ограничений произойдет вследствие позитивных шагов со стороны России, изменения политики США и ослабления политической поддержки ограничений в Евросоюзе. Подорожание рубля приведет к значительному снижению ставки Банка России и интервенциям для замедления роста курса российской национальной валюты, пишет Rus.Tvnet.

13 января вице-премьер РФ Игорь Шувалов не исключил, что контрсанкции могут быть сняты «в случае потепления в отношениях с Западом» 31 декабря 2017 года.

В конце 2016 года президент России Владимир Путин заявил, что государство снимет контрсанкции, если Запад полностью отменит введенные против Москвы экономические ограничения.

Ряд стран, в том числе США и государства - члены Евросоюза, начали вводить ограничительные меры в отношении России в 2014 году, связав их с вхождением Крыма в состав Российской Федерации, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В качестве ответной меры 6 августа 2014 года Москва ввела эмбарго на ввоз продуктов из этих стран.