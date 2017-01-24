Испанская полиция расследует трагические домашние роды 16-летней эстонки

Как передает Costa Daily, в одном из городов, расположенных в муниципалитете Пилар-де-ла-Орадада, 16-летняя девушка родила ребенка в домашних условиях без помощи врачей и акушеров. По данным испанской полиции, родители обнаружили тело мертвого ребенка их дочери через три дня после его рождения в ванной комнате.

Для выяснения обстоятельств произошедшего полиция возбудила уголовное дело. Через несколько дней после случившегося роженицу доставили в больницу. Информация о состоянии ее здоровья отсутствует.

По данным газеты Informacion, причиной смерти младенца стала допущенная во время родов ошибка: пуповина ребеночка не была перерезана после его появления на свет.

По словам обратившихся в понедельник днем родителей, когда они обнаружили малыша, тот уже был мертв. Более того, они якобы даже не знали, что их дочь беременна. Так как, по предварительной информации, девочка жила вместе с родителями, испанской полиции показалось не слишком правдоподобным, что беременной эстонке все девять месяцев удавалось скрывать свое положение от родных.

В местном Социальном департаменте заявили, что у чиновников также не было данных о беременности девочки-подростка. О возможных проблемах в общении дочери и родителей им ничего неизвестно.

Дом, где жила эта семья, находится относительно далеко от других, поэтому никто из соседей до настоящего дня не знал, что там на самом деле происходит.

Также нет сообщений о том, арестован ли кто-нибудь в связи с произошедшим.