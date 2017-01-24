Фото: Келли Сильдару прилетела в Аспен, где пройдут Всемирные экстремальные игры

На сына экс-чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) украинца Виталия Кличко напал аллигатор, повредив юноше пальцы.

В топ-5 городов, популярных у спортивных болельщиков этой зимой входят Алма‑Ата (Казахстан), Хохфильцен (Австрия), Санкт‑Мориц (Швейцария), Острава (Чехия) и Лахти (Финляндия). Об этом свидетельствуют данные аналитического отчета агентства ТурСтат.

Видео: смотрите, как на сайте Всемирных экстремальных игр представляют Келли Сильдару

В предстоящие выходные эстонская лыжница-фристайлистка Келли Сильдару будет защищать титул чемпиона Всемирных экстремальных игр (X-games прим.), завоеванный в прошлом году.

В Кивиыли на соревнованиях по слоупстайлу выступит всемирно известная лыжница Келли Сильдару

В Кивиылиском центре приключений 14 января состоится молодежное соревнование по слоупстайлу, где награды удостоится тот, кто при спуске с горы продемонстрирует лучшие трюки.

Келли Сильдару удостоилась похвалы знаменитого судьи

Вчера американское издание Freeskier выбрало лучшей лыжницей прошлого года 14-летнюю Келли Сильдару.

Американский журнал назвал Келли Сильдару лучшей лыжницей года

Американский журнал Freeskier, посвященный лыжному спорту, объявил лучших спортсменов минувшего года. Среди женщин победу присудили 14-летней эстонке Келли Сильдару, которая завоевала "золото" на соревнованиях X-games, пишет Postimees.

Видео: Келли Сильдару претендует на получение престижной награды

Эстонская лыжница-фристайлистка Келли Сильдару опубликовала видео на своей страничке в соцсети Facebook.

Главная конкурентка Келли Сильдару пропустит соревнования X-games

Главная конкурентка эстонской лыжницы-фристайлистки Келли Сильдару, завоевавшей прошлой зимой в Аспене первое место на соревнованиях X-games, норвежка Тирил Шостад-Кристиансен сообщила, что из-за травмы ей придется досрочно завершить текущий сезон.

Галерея: в Эстонии выбрали лучших спортсменов 2016 года

Во вторник, 27 декабря, в концертном доме Nordea состоялась торжественная церемония награждения лучших спортсменов Эстонии по итогам 2016 года.

Фото: Келли Сильдару сфотографировалась с самым известным бородачом

Победительница турнира X-games эстонская лыжница-фристайлистка Келли Сильдару опубликовала в соцсети фотографию с самым известным бородачом, пишет Postimees.

Сегодня будут названы лучшие спортсмены Эстонии по итогам 2016 года

Во вторник, 27 декабря, в 20.00 в концертном зале Nordea состоится торжественная церемония награждения лучших спортсменов 2016 года.

Лучший спортсмен Эстонии 2016 года: в голосовании приняло участие более 100 000 человек

По сравнению с предыдущими годами в этот раз в народном голосовании по выбору спортсменов года приняло рекордное количество людей, отмечает ЭОК.

Фото и видео: победительница Dew Tour Келли Сильдару вернулась в Таллинн

Эстонская лыжница-фристайлистка Келли Сильдару второй год подряд одерживает победу на престижном турнире Dew Tour, пишет Postimees.

14-летняя Келли Сильдару показывает класс: смотрите видео ее прыжка на зимних соревнованиях Dew Tour

14-летняя фристайлистка Келли Сильдару лидирует в соревнованиях по лыжному фристайлу Dew Tour.