«Приятно сюда вернуться», - написала 14-летняя спортсменка, которая в прошлом году заняла на Играх первое место.
Фото: Келли Сильдару прилетела в Аспен, где пройдут Всемирные экстремальные игры
24. Январь 2017 15:54
Sports.ee
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Эстонская лыжница-фристайлистка Келли Сильдару опубликовала в соцсетях Facebook и Instagram фотографии и сообщила, что прибыла в американский город Аспен, где пройдут Всемирные экстремальные игры.
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