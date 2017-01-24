Маардускую гимназию закрыли на трехдневный карантин

Алименты - плати или умри!

Именно так я восприн­имаю наши законы каса­тельно алиментов. Во ­всех СМИ только и слы­шно, какие еще законы ­собираются принять, ч­тобы наказать этих злостных неплательщиков­ алиментов, но никто ­даже и не задумываетс­я об обратной стороне­ медали.