Составлен топ-5 зимних направлений у спортивных болельщиков

Город Алма‑Ата в Казахстане — столица зимней Универсиады-2017 — лидирует в этом списке. Алма‑Ата примет зимнюю Универсиаду с 29 января по 8 февраля. В соревнованиях по 12 видам спорта примут участие более двух тысяч спортсменов‑студентов из 57 стран, пишет Рамблер/Путешествия.

Австрийский Хохфильцен примет Чемпионат мира по биатлону с 9 по 19 февраля. Биатлонисты разыграют одиннадцать комплектов медалей: по пять у мужчин и женщин в спринте, преследовании, индивидуальной гонке, масс‑старте и эстафете, а также в смешанной эстафете.

В швейцарском Санкт‑Морице с 6 по 19 февраля пройдет Чемпионат мира по горным лыжам.

Чешская Острава примет Чемпионат Европы по фигурному катанию с 23 по 29 января. Фигуристы разыграют шесть комплектов медалей в парном катании, танцах на льду и в одиночном катании у мужчин и женщин.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта будет проходить с 22 февраля по 5 марта в Лахти (Финляндия). Традиционно, зимние спортивные соревнования посещает множество туристов из разных стран.