Полиция ищет очевидцев ДТП в Ласнамяэ

Двигавшийся по Мустакиви-теэ по направлению к Петербури-теэ автомобиль Volkswagen столкнулся с транспортным средством серого цвета, которое ехало по улице Тяхесаю и повернуло на Мустакиви-теэ (по направлению к Петербури-теэ). Неустановленный автомобиль скрылся с места происшествия.

«То, что транспортное средство скрылось с места происшествия, является серьезным нарушением. Такое поведение безответственно по отношению к тому, кто понес ущерб», - сказал руководитель патрульной службы Ида-Харьюского полицейского участка Юхан Йевонен.

По его словам, к счастью, во вчерашнем ДТП никто не пострадал. Полиция просит всех, кто стал свидетелем этого ДТП, позвонить по телефонам 612 5630 и 612 3000. Также можно отправить письмо на адрес электронной почты pohja.lmt@politsei.ee.