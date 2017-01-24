Apple выпустила полезные обновления для своих устройств

основном это минорные обновления без каких-либо кардинальных изменений и нововведений. Наибольшее количество исправлений заявлено в новой сборке macOS. Особенно это касается выпущенных осенью прошлого года ноутбуков MacBook Pro, пользователи которых столкнулись с многочисленными ошибками и багами, пишет 4pda.ru.
Изменения macOS 10.12.3:
- улучшено автоматическое переключение между интегрированной и дискретной видеокартами в 15-дюймовом MacBook Pro конца 2016 года;
- решена проблема с графикой при работе в Adobe Premiere Pro на 13- и 15-дюймовом MacBook Pro с сенсорной панелью Touch Bar;
- исправлена ошибка, когда нельзя было выполнить поиск отсканированных PDF-документов в режиме предварительного просмотра;
- устранена проблема совместимости с PDF-документами, которые экспортировались с включенным шифрованием;
- устранена проблема, когда некоторые сторонние приложения не могли правильно импортировать изображения с цифровых камер.
В iOS 10.2.1 была проведена оптимизаций с автономностью на iPhone 6 и 6S, устранены подвисания стандартного приложения "Камера" на разных моделях iPhone и обновлено отображение треков в разделе "Загруженная музыка" в Apple Music.
Новые версии tvOS и watchOS не включают никаких изменений, а лишь призваны повысить стабильность работы устройств.