Apple выпустила полезные обновления для своих устройств

основном это минорные обновления без каких-либо кардинальных изменений и нововведений. Наибольшее количество исправлений заявлено в новой сборке macOS. Особенно это касается выпущенных осенью прошлого года ноутбуков MacBook Pro, пользователи которых столкнулись с многочисленными ошибками и багами, пишет 4pda.ru.

Изменения macOS 10.12.3:

улучшено автоматическое переключение между интегрированной и дискретной видеокартами в 15-дюймовом MacBook Pro конца 2016 года;

решена проблема с графикой при работе в Adobe Premiere Pro на 13- и 15-дюймовом MacBook Pro с сенсорной панелью Touch Bar;

исправлена ошибка, когда нельзя было выполнить поиск отсканированных PDF-документов в режиме предварительного просмотра;

устранена проблема совместимости с PDF-документами, которые экспортировались с включенным шифрованием;

устранена проблема, когда некоторые сторонние приложения не могли правильно импортировать изображения с цифровых камер.

В iOS 10.2.1 была проведена оптимизаций с автономностью на iPhone 6 и 6S, устранены подвисания стандартного приложения "Камера" на разных моделях iPhone и обновлено отображение треков в разделе "Загруженная музыка" в Apple Music.

Новые версии tvOS и watchOS не включают никаких изменений, а лишь призваны повысить стабильность работы устройств.