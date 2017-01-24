Вторник, 24. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Аллигатор чуть не откусил руку сыну Виталия Кличко

Sports.ee
Sports.ee
/
/
:

На сына экс-чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) украинца Виталия Кличко напал аллигатор, повредив юноше пальцы.

Инцидент произошел в Национальном парке Эверглейдс близ Майами (США), где 16-летний Егор-Даниэль Кличко помогал ухаживать за животными в качестве волонтера по программе благотворительного фонда своего отца, пишет newsru.com.

Портал Worldboxingnews приводит фотографию пальцев руки юноши, поврежденных в результате нападения аллигатора, с наложенными швами. Характер травм не уточняется.

"Правило номер один в качестве сотрудника по уходу за аллигаторами: если аллигатор Эрвин хочет еды, дайте ее", - цитирует ТАСС Егора-Даниэля.

Напомним, что Виталий Кличко завершил боксерскую карьеру в 2012 году и ушел в политику, заняв пост мэра Киева. За профессиональную карьеру он провел 47 боев (45 побед, 2 поражения), снискав славу одного из лучших супертяжеловесов своего времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАwbcwboаллигаторвиталий кличко
По теме
Составлен топ-5 зимних направлений у спортивных болельщиков

Составлен топ-5 зимних направлений у спортивных болельщиков

В топ-5 городов, популярных у спортивных болельщиков этой зимой входят Алма‑Ата (Казахстан), Хохфильцен (Австрия), Санкт‑Мориц (Швейцария), Острава (Чехия) и Лахти (Финляндия). Об этом свидетельствуют данные аналитического отчета агентства ТурСтат.
Исинбаева: Россию очерняют именно не состоявшиеся в спорте атлеты

Исинбаева: Россию очерняют именно не состоявшиеся в спорте атлеты

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева прокомментировала новый фильм ARD о допинге в российском спорте, в котором информатором выступил легкоатлет Андрей Дмитирев. Фото: Келли Сильдару прилетела в Аспен, где пройдут Всемирные экстремальные игры

Фото: Келли Сильдару прилетела в Аспен, где пройдут Всемирные экстремальные игры

Эстонская лыжница-фристайлистка Келли Сильдару опубликовала в соцсетях Facebook и Instagram фотографии и сообщила, что прибыла в американский город Аспен, где пройдут Всемирные экстремальные игры. Mundo Deportivo: в первом круге Ла Лиги «Реал» заработал 8 дополнительных очков из-за ошибок арбитров

Mundo Deportivo: в первом круге Ла Лиги «Реал» заработал 8 дополнительных очков из-за ошибок арбитров

Барселонская газета Mundo Deportivo проанализировала исходы матчей первого круга Ла Лиги, в которых принимали участие «Реал» и «Барселоны». В результате был сделан вывод: судейские ошибки позволили «Реалу» набрать на 8 очков больше, а «Барселона», наоборот, потеряла 4 турнирных балла.
ЕЩЁ
limon.ee
krasotka.ee
Коммерческий текст
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
нулевой вариант гражданства
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
19:17
Что у нас на десерт?..
19:12
Суд в Эстонии обязал местное самоуправление зарегистрировать однополый брак
19:10
Письмо читателя: говорить ли девушке, что у меня не серьезные намерения, а просто хочется секса?
18:57
Майлис Репс и мэр Раквере обсудят создание в городе государственной гимназии
18:51
США намерены сократить дефицит бюджета на 28 млрд долларов
18:48
Бесстыдницы! Эротические фото российских звезд возмутили отельеров в Дубае
18:47
Топ-пять способов увеличить лактацию
18:45
США вышли из Транстихоокеанского партнерства: что дальше?
18:42
Ратас: Нынешняя коалиция не подарит гражданство всем серопаспортникам
18:29
Модное окрашивание 2017: цвет заката стал трендом года
18:28
Смотрите, что говорил глава МВД о серых паспортах пару месяцев назад (17)
18:28
Больше никаких споров! Вот от чего на самом деле зависит размер мужского достоинства
18:14
Шесть способов простить того, кто разбил твое сердце
18:13
В Россию пытались незаконно ввезти шкурки песцов из Эстонии стоимостью 172 000 евро
18:08
Не опозорься сегодня ночью: позы для секса, которые женщинам изрядно надоели
18:01
Первые подразделения батальона НАТО прибудут в Эстонию в марте (1)
17:51
Порошенко отказался разговаривать с российскими журналистами в Хельсинки (1)
17:51
От просмотра этих фотографий можно простудиться: каково это — жить при –50 °C
17:50
Киркоров обратился с заявлением в полицию
17:49
Топ-четыре опасные для психики диеты
Все новости
LimonЦеликом
Исполнитель хита «Эти глаза напротив» оказался наркоманом

Исполнитель хита «Эти глаза напротив» оказался наркоманом

Ольга Серябкина молит о помощи: страдающей педиофобией участнице Serebro больно двигаться

Ольга Серябкина молит о помощи: страдающей педиофобией участнице Serebro больно двигаться

Родные звезды фильма Федора Бондарчука «Обитаемый остров» просят о помощи: актер срочно нуждается в операции

Родные звезды фильма Федора Бондарчука «Обитаемый остров» просят о помощи: актер срочно нуждается в операции

19:10
Письмо читателя: говорить ли девушке, что у меня не серьезные намерения, а просто хочется секса?
18:48
Бесстыдницы! Эротические фото российских звезд возмутили отельеров в Дубае
18:28
Больше никаких споров! Вот от чего на самом деле зависит размер мужского достоинства
18:08
Не опозорься сегодня ночью: позы для секса, которые женщинам изрядно надоели
KrasotkaЦеликом
Акушерка Ирина Ивакина: в Эстонии рожать дома безопасно

Акушерка Ирина Ивакина: в Эстонии рожать дома безопасно

Бабушка не любит внука. Как быть?

Бабушка не любит внука. Как быть?

Диетолог рассказал, как легче отучиться есть сладкое

Диетолог рассказал, как легче отучиться есть сладкое

19:17
Что у нас на десерт?..
18:47
Топ-пять способов увеличить лактацию
18:29
Модное окрашивание 2017: цвет заката стал трендом года
18:14
Шесть способов простить того, кто разбил твое сердце
СпортЦеликом
Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США

Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США (2)

Cмотрите матч в записи:

Cмотрите матч в записи: "Пярну" обыграл "Маарду" (1)

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

12. окт
В Москве избили дочь Федора Емельяненко после его ссоры с Кадыровым (11)
ВпрокЦеликом
Департамент о пенсиях: если нет ни одного документа или свидетеля, мы не сможем зачесть факт работы

Департамент о пенсиях: если нет ни одного документа или свидетеля, мы не сможем зачесть факт работы (1)

Смотрите галерею, какой небольшой ретро-паром временно ходит до Хельсинки

Смотрите галерею, какой небольшой ретро-паром временно ходит до Хельсинки

Маарду увеличил пособие по рождению второго ребенка

Маарду увеличил пособие по рождению второго ребенка

11:03
Каско не помогает при несчастных случаях вне ледовых переправ
Погода
Ученый: все земляне могут оказаться пришельцами с Марса

Ученый: все земляне могут оказаться пришельцами с Марса

Завтра в Эстонии резко похолодает

Завтра в Эстонии резко похолодает

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Полиция ищет очевидцев ДТП в Ласнамяэ

Полиция ищет очевидцев ДТП в Ласнамяэ

Испанская полиция расследует трагические домашние роды 16-летней эстонки

Испанская полиция расследует трагические домашние роды 16-летней эстонки

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Раймонд Кальюлайд о серых паспортах: отрицание проблемы ничего не даст

Раймонд Кальюлайд о серых паспортах: отрицание проблемы ничего не даст

Ласнамяэский дом здоровья выведет местные медицинские услуги на новый уровень

Ласнамяэский дом здоровья выведет местные медицинские услуги на новый уровень

Культура
Эвелина Ведом расскажет о литературных героях в мире фарфора

Эвелина Ведом расскажет о литературных героях в мире фарфора

Фото: житель Таллинна делает жуткие маски

Фото: житель Таллинна делает жуткие маски

Самые читаемые
Яна Тоом: я прибыла в Эстонию в 1966 году в роддом. Если это оккупация, то...(2)
Испанская полиция расследует трагические домашние роды 16-летней эстонки
Андрей Красноглазов: каждый русский ощущает за спиной чужое дыхание(4)
Порошенко отказался разговаривать с российскими журналистами в Хельсинки(1)
Галерея: я бы очень хотел узнать, чем в реальной жизни занимаются эти сногсшибательные красотки с таллиннской вечеринки Baile-Bon Russian Style
Топ комментариев
Галерея: президент Украины встретился с Керсти Кальюлайд(34)
СМИ: Россия способна за день сокрушить армию Британии(31)
Президент Трамп подписал первые указы(27)
Двойное дно грузовика скрывало тайную жизнь жителя Таллинна (25)
Правительство изменит формулу расчета: размер пенсий будет зависеть не от зарплаты, а от рабочего стажа(22)
Bалюта
USD
0,93 EUR
GBP
1,158 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 24.01.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees