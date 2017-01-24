Аллигатор чуть не откусил руку сыну Виталия Кличко

Инцидент произошел в Национальном парке Эверглейдс близ Майами (США), где 16-летний Егор-Даниэль Кличко помогал ухаживать за животными в качестве волонтера по программе благотворительного фонда своего отца, пишет newsru.com.

Портал Worldboxingnews приводит фотографию пальцев руки юноши, поврежденных в результате нападения аллигатора, с наложенными швами. Характер травм не уточняется.

"Правило номер один в качестве сотрудника по уходу за аллигаторами: если аллигатор Эрвин хочет еды, дайте ее", - цитирует ТАСС Егора-Даниэля.

Напомним, что Виталий Кличко завершил боксерскую карьеру в 2012 году и ушел в политику, заняв пост мэра Киева. За профессиональную карьеру он провел 47 боев (45 побед, 2 поражения), снискав славу одного из лучших супертяжеловесов своего времени.