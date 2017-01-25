Роналду рассказал, как он относится к Месси

«Люди постоянно нас сравнивают, это нормально. Сравнивают даже наших детей: когда родились, кто быстрее, умнее… Таков этот бизнес. Но мне кажется, что нас нельзя сравнивать, потому что Криштиану Роналду — это Криштиану Роналду, а Месси — это Месси. Мы являемся прекрасными футболистами, индивидуальные награды и трофеи с нашими командами это доказывают, сообщает gazeta.ru.

Аргентинец пытается сделать лучшее для своего клуба, а я — для своего. Мы являемся соперниками, поскольку выступаем за конкурирующие между собой коллективы, но друг к другу мы относимся с уважением.

У меня нормальные отношения с Месси. И я не люблю сравнения, это не про меня. Мы отличаемся. Два разных человека, которые делают свою работу», — приводит слова португальца Marca.