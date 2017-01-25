Продается бывшая насосная станция. Дорого

The Pump House — это современная версия бывшей насосной станции в Илкли, превратившаяся в жилое здание и включающая в себя три спальни, две ванные комнаты и две гостиные.

Оставшись внешне верным своим истокам, а именно, насосной станции, здание, тем не менее, удивляет оригинальной отделкой кирпичом. Оказавшись внутри, любой посетитель, вероятно, будет удивлен очень современным дизайном интерьера.

Фото: poshouse.ru

Просторные гостиная комната и столовая выступают в качестве главных зон всего дома. Внимание к деталям проявляется в каждом уголке этого проекта: от элементов освещения в гостиной до специально заказанной из Италии мраморной отделки для ванной комнаты.

Ко всему прочему, оригинальный двухэтажный дом оснащен инфракрасными камерами и электрическими воротами с домофоном. В настоящее время The Pump House продается за 725 000 фунтов стерлингов.

Остальные фотографии преображенного дома смотрим ЗДЕСЬ.