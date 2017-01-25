Марис Лаури попросила премьер-министра прокомментировать, привлекались ли разные группы к обсуждению изменений пенсионной системы и есть ли более основательные расчеты.

Премьер-министр Юри Ратас отметил, что предыдущее правительство привлекало к обсуждению партнеров из социального сектора и ученых. Он добавил, что нынешнее правительство планирует сделать то же самое.

Он отметил, что окончательное решение правительству и Рийгикогу еще не представлено. «Этот законопроект должен быть разработан в течение ближайшего года, к первому кварталу 2018 года. В течение этого срока мы вовсю будем привлекать разные заинтересованные группы», – сказал премьер-министр.

Ратас отметил, что основная цель пенсионной системы – сделать так, чтобы выплата пенсий была посильна государству и чтобы у каждого человека была пенсия, обеспечивающая ему достойный уровень жизни. По оценке премьер-министра, важно, чтобы люди не оказались за чертой бедности и чтобы пенсии стали более солидарными.

Он привел и некоторые расчеты. Премьер-министр отметил, что пенсия первой пенсионной ступени лица, получающего минимальную зарплату, к 2050 году составила бы 740 евро. По новой системе – 1055 евро. Он добавил, что при средней зарплате размер пенсии в 2050 году составил бы 1038 евро. По новой системе – 1227 евро.

Премьер-министр Юри Ратас также ответил на вопрос Мартина Хельме, Андреса Херкеля и Кейт Пентус-Розиманнус о политике в области гражданства и языка, а также на вопрос Хенна Пыллуааса о Rail Baltic.

Министр государственного управления Михаил Корб ответил на вопрос Юри Адамса об опросе населения, проходящем в Сетумаа.

Министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало ответила на вопрос Анне Суллинг о программе «Work in Estonia».