Захватывающее видео: смотрите, что вытворял Отт Тянак на финише Ралли Монте-Карло

Видео: смотрите, в каких условиях Отт Тянак занимался ремонтом своей машины

Техническая неисправность Ford Fiesta WRC заметно осложнила ситуацию эстонского гонщика в Ралли Монте-Карло, но сдаваться тот не собирался, продолжив борьбу за место на подиуме.

На этапе чемпионата мира по ралли в Монте-Карло Отт Тянак занял третье место

Эстонец Отт Тянак занял третье место на первом этапе нового сезона по авторалли — Ралли Монте-Карло.

Ралли Монте-Карло началось с трагедии, Тянак финишировал пятым

Организаторы первого этапа чемпионата мира по ралли, проходящего в Монте-Карло, сообщили о смерти зрителя, пострадавшего в аварии с участием Хейдена Пэддона, пишет motorsport.com.

Фото и видео: Тянак показал на тестовом спецучастке третье время, Ожье - первый

Тестовый спецучасток первого этапа сезона WRC покорился действующему обладателю титула. Даже сменив VW на Ford, Ожье все равно опередил соперников на домашних дорожках.

Сезон начинается: станет ли Тянак первым эстонцем, завоевавшим чемпионский титул?

Совсем скоро стартует чемпионат мира по ралли. Первый этап пройдет в конце этой недели в Монте-Карло.

Фото и видео: Тянак показал класс перед началом ралли Монте-Карло

Совсем скоро стартует раллийный сезон 2017 года. Первый этап пройдет в Монте-Карло с 19 по 22 января.