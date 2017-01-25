Захватывающее видео: смотрите, что вытворял Отт Тянак на финише Ралли Монте-Карло

За последние пять километров Тянаку удалось опередить конкурента и занять призовое место, пишет Postimees.
На радость болельщикам - Тянак пересек финишную черту в крутом заносе. Всего за 15 часов видео посмотрели 300 000 раз.
Несмотря на поломку двигателя, на последнем спецучастке Ралли Монте-Карло Отт Тянак сумел завоевать место на подиуме.
За последние пять километров Тянаку удалось опередить конкурента и занять призовое место, пишет Postimees.
На радость болельщикам - Тянак пересек финишную черту в крутом заносе. Всего за 15 часов видео посмотрели 300 000 раз.
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25 января исполняется 275 лет со дня назначения Абрама Ганнибала обер-комендантом Ревеля. Генерал-майор Ганнибал службу нёс ревностно, ижненером был, что называется от бога, заступался за права - и без того скудные - местных эстонцев-землепашцев, и усиленно внедрял в официальную переписку с ревельскими немцами русский язык.
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