«Я абсолютно не поддерживаю идею премьер-министра, так как в данном случае речь шла бы о девальвации гражданства. Гражданство – это привилегия, которой сопутствуют как права, так и обязанности. Каждое государство устанавливает правила для получения гражданства, это сделала и Эстония: экзамены на знание языка и получение гражданства, которые показывают познания человека в области Конституции Эстонии, а также в сфере ее культуры и истории и способность пользоваться государственным языком на элементарном уровне.

Люди, которые прожили в Эстонии более 25 лет, могли при желании все это освоить, и многие так и сделали. А тот факт, что ты живешь в стране в течение определенного времени, еще не основание для получения гражданства. Кроме того, это было бы обидно для тех людей, которые получили гражданство, приложив усилия и выполнив соответствующие требования.

К сожалению, в данном предложении просматривается политический цинизм, так как в обществе в очередной раз хотят разжечь конфликт, и это не делает чести премьер-министру».