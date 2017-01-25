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МОК лишил российскую легкоатлетку двух олимпийских медалей из-за допинга, Усэйн Болт остался без "золота"

Sports.ee
Sports.ee
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Международный олимпийский комитет (МОК) лишил российскую легкоатлетку Татьяну Лебедеву двух серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Об этом в среду, 25 января, сообщается на сайте МОК.

Это произошло после перепроверки допинг-проб. В ее организме было обнаружено запрещенное вещество туринабол — анаболический стероид, сообщает championat.com.

На Играх-2008 Лебедева завоевала серебро в прыжках в длину и в тройном прыжке. 40-летняя спортсменка завершила карьеру в 2013 году. Помимо медалей Пекина в ее активе золото и бронза в прыжках в длину и в тройном прыжке соответственно на ОИ-2004 , а также серебро Игр-2000 в тройном прыжке. Лебедева — неоднократный призер первенств мира.

Тем временем легендарный ямайский спринтер Усэйн Болт лишен золотой олимпийкой награды Олимпиады-2008 в эстафете 4х100 метров из-за положительной пробы партнера по команде Несты Картера.

Перепроверка выявила у него запрещенный препарат метилгексанамин.

Таким образом, Усэйн Болт из девятикратного станет восьмикратным олимпийским чемпионом.

Уличенным атлетам предписано вернуть назад завоеванные восемь с половиной лет медали. А Международной федерации легкоатлетических ассоциаций (IAAF) предлагается изменить результаты вышеупомянутых спортивных событий с учетом вскрывшихся фактов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдопингмоколимпийский комитет
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