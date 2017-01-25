«Из-за большого количества травмированных, больных и покинувших команду игроков раквереский "Тарвас" не сможет принять участия в игре. В протокол матча заносится результат 20:0 в пользу латышей», - говорится в пресс-сообщении Балтийской лиги.

Из-за финансовых проблем две недели назад "Тарвас" покинул Тимо Эйхфусс. Остальных игроков пока удалось сохранить.

«Многих игроков свалил вирус, также есть травмированные. Сложная ситуация. У нас нет людей, чтобы сыграть против "Екабпилса"», - признал менеджер команды Мадис Шуманов.

По его словам, команда надеется собраться к следующим матчам.