Эстонец ограбил в Мюнхене магазин и ранил продавцов кассовым аппаратом

В 16.25 в Мюнхене мужчина ворвался в магазин письменных принадлежностей, схватил находящийся там кассовый аппарат и попытался сбежать, но при попытке оторвать питающий кабель касса упала на пол, пишет немецкое издание Abendzeitung.

Работающая в магазине 63-летняя женщина спряталась за прилавком и громко звала оттуда на помощь. Преступник ударил ее кассовым аппаратом, но она успела прикрыться рукой. В результате удара злоумышленник повредил ей предплечье.

Преступника попыталась остановить 29-летняя родственница потерпевшей. Тогда мужчина схватил кассовый аппарат в обе руки и кинул его молодой женщине в голову. Удар пришелся в лоб, на голове женщины образовалась кровоточащая рана. После этого мужчина выбежал вместе с кассовым аппаратом и скрылся в метро.

Пострадавшие вызвали полицию, которая вскоре нашла преступника. Им оказался 39-летний уроженец Эстонии. Кассовый аппарат он по-прежнему нес с собой, при этом мужчина отрицал, что совершил ограбление.

Полиция конфисковала аппарат и сняла с него отпечатки пальцев и другие следы. Устройство было полностью деформировано - очевидно, грабитель пытался его взломать. Внутри кассы находилось около шестисот евро.