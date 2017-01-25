Подарок торговым сетям: люди забывают использовать накопленные на карточках клиента бонусы

Принадлежащие к одной торговой сети Tallinna Kaubamaja и Selver используют одну карточку клиента — Partnerkaart, с помощью которой можно получать скидки или использовать боусы при совершении текущих покупок, при этом бонусы не переходят с одного года на другой, срок их использования истекает 31 января. Partnerkaart есть у более 600 000 человек, и большую часть оборота Tallinna Kaubamaja и Selver дают именно владельцы этих карт - cобранные на Partnerkaart бонусы составляют до 500 000 евро.

В сети Prisma неиспользованными остаются 240 000 евро в год, а клиенты сети Coop не используют 160 000 евро в год. Зато, по словам пресс-секретаря Rimi Катрин Батс, их клиенты используют 96% накопленных бонусов, а, по словам пресс-секретаря Maxima Кати Любобратец, клиенты Maxima используют около 99% своих бонусов.