Госдума РФ демонстрирует мягкость в отношении домашних побоев

“В случае, когда побои были совершены в результате ситуативного эмоционального конфликта, когда люди не имели умысла причинить существенный вред один другому, когда нет преследования одним человеком другого… Вот в этом случае допустима ответственность административная”, - считает Ольга Баталина, являющаяся одним из разработчиков законопроекта.

У здания Госдумы собрались несколько человек в знак протеста против законопроекта, вызвавшего широкий общественный резонанс. Говорит Алена Попова, общественный деятель, основатель движения “Стопнасилие”:

“Дума совершает катастрофическую ошибку, потому что жертвы и так не обращались в полицию… И так, им говорили “бьет, значит любит”, “сама виновата”, “не выноси сор из избы”… Теперь это будет просто критическая масса вины…”

Авторы документа указывают, что в законопроекте речь идет именно о действиях, причинивших физическую боль, но не нанесших вреда здоровью. В последнем случае виновник понесет уголовную ответственность.

По данным ООН, в России каждый год погибает около 14 000 женщин, которых до смерти избивают мужья или другие родственники.