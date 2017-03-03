Сегодня в Таллиннском Доме учителя состоялась официальная церемония награждения. Победителями в номинации «Лучшая статья на русском языке» стали журналисты русского Postimees Николай Караев и Елизавета Фомина со статьями о финансовых проблемах Русского театра Эстонии. Статья Николая Караева "У трех министров культуры Русский театр без глаза" была опубликована 7 мая в еженедельнике "День за днем", статья Елизаветы Фоминой "Гденьги Русского театра" вышла в печатной версии Postimees на русском языке 10 мая.

Кроме того, на премию были номинированы Оксана Авдеева из "МК-Эстонии" с вышедшей 9 ноября статьей о педофилии и Сергей Михайлов с новостного портала rus.err.ee со статьей о языковых трудностях нарвских таксистов, опубликованной 22 сентября.

Работой жюри руководил медиаэксперт и журналист Павел Иванов. Членами жюри являлись: главный редактор "Деловых ведомостей" Алена Стадник, журналист газеты "Виру проспект" Светлана Зайцева, главный редактор "МК-Эстонии" Андрей Титов и редактор Raadio 4 Артур Аукон.