Супруг президента не планирует стать патроном Детской деревни SOS

Как заверила канцелярия президента, прежние обязанности жен Тоомаса Хендрика Ильвеса – Эвелин Ильвес и Иевы Ильвес, включая патронаж Детской деревни SOS, не будут автоматически переданы Максимовскому.

Партронаж Детской деревни SOS на протяжении многих лет был занятием супруги действующего президента Эстонии. Начало этой традиции положила Хелле Мери. Патронами Детской деревни SOS были Эвелин Ильвес и Иева Ильвес.

По словам руководителя по связям с общественностью президента Таави Линнамяэ, супруг Керсти Кальюлайд не является патроном Детской деревни SOS.

«Роль супруга главы государства и то, как эта роль выполняется – дело президента и его супруга. У мужа нынешнего президента Эстонии нет в планах автоматически продолжать деятельность бывших первых леди», - сказал Линнамяэ.

При этом, во время визита в Эстонию президента Украины Петра Порошенко, супруги глав государств – Марина Порошенко и Георгий-Рене Максимовски посетили художественный музей Куму и Таллиннскую детскую больницу.

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