Никогда так не делайте: два продукта, которые категорически нельзя мыть

На втором месте - мюзикл "Звуки музыки" 1965 года, заработавший в прокате $1,23 млрд в пересчете на современные деньги, сообщает The Wall Street Journal; на третьем - "Титаник" Джеймса Кэмерона (1997 год, $1,17 млрд).

В пятерку самых кассовых обладателей "Оскара" в номинации "лучший фильм" также попали историческая драма "Бен-Гур" 1959 года ($848 млн) и фильм "Афера" с Полом Ньюманом и Робертом Редфордом (1973 год, $771 млн).

В этом году 89-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет 26 февраля, ее ведущим станет Джимми Киммел. Лидером по числу номинаций (14) является музыкальная мелодрама Дэмьена Шазелла "Ла-Ла Ленд". С момента выхода в прокат фильм заработал в США $90,5 млн, в мире - $175 млн.