«В США – новая эпоха в политике. Дональд Трамп будет непредсказуемым президентом. Таких мы еще не знали», - признал парламентарий.

«Непредсказуемость иногда может быть и позитивной. Такое время требует неординарных подходов», - подчеркнул Михкельсон, добавив: политики во всем мире понимают, что перемены будут, причем глубокие.

Готов ли Вашингтон говорить с Москвой более открыто и прямо? «В интересах Эстонии, чтобы напряженность в отношениях между Западом и Россией снизилась. Никто не хочет нагнетать ситуацию. Но стабильность возможна только тогда, когда все играют по одинаковым международным правилам. Это касается проблемы Крыма и Восточной Украины. Очевидно лишь то, со стороны Штатов есть желание пересмотреть отношения и найти поле для общих интересов».

Какие шаги предпримет новый президент США по части санкций против России? «Отойти от санкций невозможно до тех пор, пока не наметится позитивная динамика в восточной части Украины. Вопрос санкций еще открыт – сейчас Трамп отменять их не будет», - сказал парламентарий.

Президент США после Brexit прогнозирует Евросоюзу еще не один Exit. Единство ЕС пошатнулось? Михкельсон уверен, что взаимодействие государств и единый рынок ЕС никуда не денутся. По его оценке, в силах Эстонии повлиять на ситуацию: «В этом году в ЕС председательствуют две маленькие страны: Мальта и Эстония. Это отличная возможность проявить себя в качестве лидеров – склеить возникшие разногласия».

Должна ли Европа должна становиться более самостоятельной, учитывая то, что США сместили акцент на внутреннюю политику и экономику? «От кого она должна становиться более самостоятельной? – поинтересовался политик. – С таким же успехом можно говорить о том, что нет смысла закупать так много газа у России».

Марко Михкельсон и Елена Поверина в студии Postimees./ Фото: ERIK PROZES/ Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia

Председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон (IRL), вернувшийся после недельного визита из Вашингтона, ответил на вопросы Postimees в прямом эфире.

Журналист Елена Поверина в студии Postimees

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Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia