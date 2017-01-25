На реставрацию церквей Эстонии в этом году выделят 660 486 евро

У обратившихся за материальной помощью к государству церковных приходов разные проблемы: от ремонта крыш и установки громоотводов до капитального восстановления.

«Одним из приоритетов программы восстановления церквей – выделение средств на завершение уже начатых ремонтных работ. В этом году они связаны, в основном, с ремонтом и восстановлением кровли. Так, будут завершены такие крупные проекты, как завершение установки новой крыши на здании хаапсалуской Домской церкви и церкви Ярва-Яани, шпиль церкви Саарде, рельеф крыши Святой Параскевы в Саатсе», - сказал руководитель программы Сийм Райе.

При распределении средств комиссия учитывала интересы прихожан всех конфессий, чьи церкви обратились за материальной помощью.

С подробностями можно познакомится в дигитальном архиве.