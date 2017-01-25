Школам и детским садам предлагается возможность использовать этот самый современный каток по льготной цене - для групп малышей и школьников по 3 евро, включая прокат коньков. Предлагаемое время - с понедельника по пятницу с 8 до 15 часов. Время пребывания на льду - 50 минут. Максимальный размер группы - 70 детей или подростков. Предварительная регистрация по адресу: info@tondirabaicehall.ee или телефону 602 3200.

В "Тондираба" можно прийти и на получасовую экскурсию. Здесь, среди прочего, экспонируются медали олимпийского чемпиона конькобежца Антса Антсона.