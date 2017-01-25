Фото: народное жюри выбрало самый красивый дом Эстонии

Семья Хийепуу, Айве и Андрус, в дизайне интерьера использовали материалы и детали старого дома, краску светлых оттенков и привезенные из путешествий экзотические ковры.

Фото: Прийт Грепп / Kodukiri

Главный редактор журнала Kodukiri, бессменного организатора конкурса, Малле Паюла сказала, что членами народного жюри было 4000 человек. Именно столько человек проголосовало за лучший дом: «Им понравилась белая веранда этого дома, где вместе собраны современная мебель и старые вещицы. Это сочетание старого и нового сейчас очень популярно в Эстонии».

Фото: Прийт Грепп / Kodukiri

По словам члена жюри Aasta Kodu, дизайнера фирмы K-rauta, Мерике Хирвоя, выбор народного жюри свидетельствует о том, что скандинавский стиль уже не является самым популярным. "Здесь множество ярких красок и пестрых орнаментов. Сразу видно, что над дизайном этого дома работали живущие в нем творческие люди, предпочитающие эклектику и богемный образ жизни".

Фото: Прийт Грепп / Kodukiri

Статью об этом на эстонском языке можно прочитать в февральском номере журнала Kodukiri.