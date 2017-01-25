В одной из таллиннских квартир найдено полтора килограмма наркотиков

18 января полицейские провели обыск в квартире, и мужчина сам добровольно отдал им наркотические вещества.

Старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Саскиа Каск сказала, что речь идет о необычно большом количестве наркотиков, так как при продаже 1,5 килограмма наркотиков на улице наркоторговцы получат 22 500-30 000 евро.

«Ошибочно полагать, что распространение и употребление наркотиков является внутренней темой нескольких субкультур и не затрагивает широкие слои общества. Поимка поставщика и продавца каждого наркотического вещества уменьшает вероятность того, что окружающие нас люди попадут в порочный круг наркозависимости», - подчеркнула прокурор.

По словам ведущего следователя уголовного бюро Пыхьяской префектуры Марго Кивила, 1,5 килограмма амфетамина - это минимум 3000 доз. «Пока есть люди, которые готовы покупать наркотики, мы должны быть готовы к тому, что на место пойманных уличных торговцев придут новые дилеры. Задача полиции заключается в том, чтобы сделать дорогу первичного потребителя к дилеру максимально сложной», - пояснил Кивила.