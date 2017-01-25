«Мы продолжаем переговоры с Сависааром, чтобы он в течение какого-то периода вернул эти деньги, которые мы сейчас собираемся выплатить за него [Таллинну]. От этого зависит и заключение договора о зарплате. Если он согласится, мы заключим договор о зарплате и будем удерживать какую-то часть зарплаты», - сказал BNS в четверг генеральный секретарь партии Яак Ааб.

Ааб отметил, что Центристская партия до сих пор не достигла соглашения с Сависааром по выплате ему зарплаты в размере 3500 евро, одна из причин заключается в плане партии по частям удерживать из зарплаты выплачиваемые Таллинну суммы.

«К нему обращались с предложениями, но четкого ответа пока не было», - отметил Ааб.