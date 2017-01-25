60 процентов жителей Эстонии берут кредит на приобретение товаров и услуг

Согласно проведенному Halens опросу, как правило, услуга кредитования используется для приобретения мебели, электроники и бытовой техники: предметы интерьера в кредит покупает 20% опрошенных, электронику и бытовую технику – 59%, а вот деликатесы и декоративные предметы интерьера никто из опрошенных никогда не приобретал в лизинг.

Только 18% знакомых, друзей и родственников респондентов берут в долг товары, стоимость которых не превышает 100 евро. В то же время 27% опрошенных указало, что сами берут в кредит товары стоимостью до 100 евро.

«Опрос также показал, что 21% жителей Эстонии иногда прибегают к возможности использования овердрафта – услуги займа, предоставляемой банковской картой. Еще 23% опрошенных регулярно используют эту услугу, тогда как 40% - никогда», - рассказывает Светлана Элсон, управляющий директор Consortio Fashion Group Baltic.

В среднем, за один раз респонденты тратят на покупку одежды, обуви или аксессуаров сумму от 20 до 50 евро – такой ответ дало 44% респондентов. 16% опрошенных тратит от 91 евро и больше.