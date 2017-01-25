В Тарту построят перевернутый дом

По словам придумавшего аттракцион Кульдара Лейса, дом будет перевернут не только снаружи. Всё вверх тормашками будет и внутри строения. Это должно доставить немало радости прежде всего детям. "Внутри дома можно будет делать крутые фотографии", - уверен Лейс.

Так как, по проекту, крыше перевернутого дома положено находиться на земле, весь процесс строительства придется вести необычным образом. Но, по мнению заместителя мэра Тарту Ярмо Лаури, здание должно быть построено с соблюдением всех строительных нормативов.

Ожидается, что перевернутый дом откроется уже весной. Двухэтажный развлекательный объект прежде всего рассчитан на туристов. Своеобразное здание будет находиться на этом месте вплоть до 1 июня 2022 года.

Ниже видео на эстонском языке, однако рисунки перевернутого дома в переводе не нуждаются.