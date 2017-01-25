Картина дня: полиция ищет жертв педофила, центристы оплатят долг Сависаара, одобрено строительство Rail Baltica

Мужчину подозревают в надругательствах над детьми

10 января сотрудники Пыхьяской префектуры полиции задержали в Таллинне 45-летнего мужчину, которого подозревают в сексуальных надругательствах над детьми. Читать далее...

Ухоженных и красивых щенков выбросили в коробке на мороз

Красивые, откормленные, ухоженные щенки любят играть и общаться. Глядя на них сложно представить, что животных бросил их хозяин. Читать далее...

В квартире найдено полтора килограмма наркотиков

На прошлой неделе был взят под стражу мужчина 1988 года рождения, в квартире которого на улице Астангу в Таллинне было найдено 1,5 килограмма амфетамина. Читать далее...

Конфискованный автомобиль можно приобрести за бесценок

Пярнуская уездная управа в прошлом году продала на аукционе 23 легковых автомобиля, конфискованных у их прежних владельцев за нарушения правил дорожного движения. Читать далее...

Водитель бросил угнанный автомобиль с пассажирами

Вчера вечером около 17 часов полицейский патруль заметил в Сауэ автомобиль Audi. Стражи правопорядка потребовали от водителя остановиться. Водитель распоряжение проигнорировал и продолжил движение по шоссе Таллинн-Пярну-Икла. Читать далее...

Центристы заплатят за Эдгара Сависаара

Предписание о возвращении Таллинну около 120 000 евро, сделанное бывшему лидеру Центристской партии Эдгару Сависаару комиссией по надзору за финансированием партий (ERJK), за Сависаара выполнит Центристская партия. Читать далее...

Правительство одобрило договор о строительстве Rail Baltica

Правительство Эстонии предоставило премьер-министру Юри Ратасу полномочия подписать межправительственное соглашение о строительстве железнодорожной магистрали Rail Baltica между Эстонией, Латвией и Литвой. Читать далее...