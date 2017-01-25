Туристы выбрали лучший в мире отель: скорее узнайте, где он находится

Составлен список худших городов для туризма

Планируете путешествие? Туристический портал Destination Tips заботливо составил список городов, куда лучше не ехать за новыми впечатлениями.

Бортпроводники назвали десять самых раздражающих вопросов от пассажиров

Приглядывать за заполненным пассажирами салоном — нелегкая задача для бортпроводников. Чтобы не усложнять им задачу, запомните десять вопросов, которые ни в коем случае не нужно задавать экипажу во время полета.

Туристам предложили арендовать остров за 23 евро с человека

Сервис Airbnb предложил снять жилье на острове рядом с канадской столицей Оттавой. Аренда коттеджа там обойдется примерно в 160 евро за ночь. В доме могут проживать максимум семь человек. В этом случае один турист заплатит за ночь около 23 евро.

Ryanair планирует брать плату за ручную кладь

Начиная с 2013 года Ryanair разрешил пассажирам провозить ручную кладь бесплатно, но теперь планируется оставить эту привилегию только "люксовым" пассажирам.

Фото: российский хостел назвали лучшим в мире

Хостел в Санкт-Петербурге Soul Kitchen в очередной раз признали лучшим в мире.

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Барселону за 112 евро!

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, holidaypirates.com, flynous.com, reisiguru.ee, reisidiilid.ee и secretflying.com.

Заработать на болезнях: как и когда выгоднее уходить на больничный

Болеть сейчас дорого. Во-первых, лекарства. Во-вторых, вы на больничном обычно получаете меньше. Однако есть способ, когда можно взять больничный и при этом получить в итоге даже больше, чем обычная зарплата здорового работника. В нюансах и тонкостях разбиралась «МК-Эстония».

СМИ: жительница Польши в одиночку добралась пешком до Южного полюса

Жительница Польши Малгожата Войтачка несколько месяцев назад отправилась в пешее путешествие к Южному полюсу Земли и 25 января достигла своей цели. Об этом сообщает польский телеканал TVN24.

В Сети опубликованы неизвестные ранее цветные снимки СССР сталинской эпохи

Майор Мартин Манхофф служил в американском посольстве в Москве до 1954 года, пока его не депортировали из СССР по обвинению в шпионаже. С собой он увез массу фото- и видеоматериалов о советской жизни в те годы.

Волонтерство в Танзании как религиозный опыт

Куда только не заносит добровольцев из Эстонии! Волонтер Ирина Евсеева рассказала Rus.Postimees о своем опыте в Танзании.

Определен самый дешевый для переезда город мира: Таллинн вошел в топ-20

Тунис возглавил список самых дешевых для переезда городов мира в 2017 году. Такой рейтинг составили эксперты немецкой компании Movinga, предоставляющей услуги грузового такси.

Названы самые популярные у туристов страны Европы: и о странах Балтии не забыли

В 2016 году туристы провели в отелях Европы 2,8 миллиардов ночевок, что на 2 % больше, чем в 2015 году. Об этом свидетельствуют данные аналитического отчета Eurostat, статистической службы Европейского союза.

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Нью-Йорк за 330 евро!

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, holidaypirates.com, flynous.com, reisiguru.ee, reisidiilid.ee и secretflying.com.

От просмотра этих фотографий можно простудиться: каково это — жить при –50 °C

Если вы думаете, что –25 °C — это очень холодно, а очищать крышу машины от снега 10 минут — очень долго, отправляйтесь в Оймякон, наиболее холодный населенный пункт на Земле.

Фото: первый в Испании нудистский ресторан открылся на Тенерифе

В городе Сан‑Исидро, расположенном на юге острова Тенерифе, открылся первый в Испании ресторан для нудистов Innato Tenerife. Автор идеи — предприниматель Тони‑де Леонардис. Об этом сообщает портал «Испания по‑русски».

Фото: гостиничный номер без стен в Альпах оказался сверхпопулярен у туристов

«Ноль звезд» — так с немецкого языка переводится название «гостиничного номера» Null Stern в швейцарских Альпах. И это наименование противоречиво: в «отеле», действительно, нет не то что никаких удобств, но и даже стен, а вот звезд — сколько хочешь.

На популярном турецком курорте появится вооруженная охрана

Отели турецкого курорта Белека усилят меры безопасности к началу летнего туристического сезона. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на турецкие СМИ.

Пилот самолета рассказал о самых пугающих ситуациях на работе

От нервного поглядывания на датчик уровня топлива в случае чрезвычайной ситуации до перелома руки у члена экипажа во время турбулентности — опытный пилот рассказал о вещах, которые сильнее всего пугали его во время полетов. Также он поведал, чего стоит, а чего не стоит бояться пассажирам и как им вести себя во время ЧП.

Показатели Эстонии радуют! Названы самые опасные и самые безопасные страны для туристов! (карта)

Один из самых страшных кошмаров любого путешественника - увязнуть в конфликтах с местными или, что еще хуже, стать жертвой насилия в чужой стране, пишет Lifter.

Самые дешевые авиарейсы: из Риги на Корфу за 67 евро!

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, holidaypirates.com, flynous.com, reisiguru.ee, reisidiilid.ee и secretflying.com.

На гостиничный рынок Эстонии выходит крупнейшая в мире сеть отелей Marriott International

Отель Telegraaf заключил договор с крупнейшей в мире гостиничной сетью Marriott International, на основании которого Telegraaf станет первым в Эстонии партнером Marriott. Отель Telegraaf будет членом эксклюзивного бренда сети Autograph Collection Hotels.

Google переименовал Чехию: смотрите, как теперь называется страна

Картографический сервис Google Maps стал использовать для обозначения Чехии в английской версии сокращенное название Czechia — вместо Czech Republic.

Ночь в подвале: жителям и гостям Эстонии предлагают экстремальный ночлег

В подвале Курессаареского замка теперь может переночевать компания из пяти человека.

Дизайнеры придумали способ прекратить войны за подлокотники в самолетах

Дизайнеры из компании Molon Labe нашли способ, как сделать среднее сиденье в самолетах более удобным — его нужно чуть сдвинуть назад.