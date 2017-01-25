Туристы выбрали лучший в мире отель: скорее узнайте, где он находится

Aria Hotel Budapest./ скриншот с сайта tripadvisor.com
Данному объекту размещения была присуждена премия Travelers' Choice 2017. На втором месте рейтинга из 25 позиций расположилась гостиница Mandapa, входящая в международную сеть Ritz-Carlton. Заведение находится в городе Убуд на индонезийском острове Бали, пишет lenta.ru.
Aria Hotel Budapest/ скриншот с сайта tripadvisor.com
Замыкает тройку Turin Palace Hotel в итальянском Турине. Четвертую позицию занял The Serras Hotel в Барселоне. На пятой — пражский отель BoHo Hotel Prague.
В топ-10 списка в порядке убывания также попали итальянский Portrait Firenze, Shinta Mani Resort в Камбодже, Hanoi La Siesta Hotel & Spa во Вьетнаме, Tulemar Bungalows & Villas (Коста-Рика) и JA Manafaru на Мальдивах. На последней, 25-й строчке рейтинга оказался Herods Vitalis Spa Hotel Eilat на израильском курорте Эйлат.
Премия Travelers' Choice присуждается на основе отзывов туристов на TripAdvisor.