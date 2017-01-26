Фото: как вы думаете, что у этого автобуса внутри?

Если у вас возникло желание приобрести дачу на колесах, да такую, чтобы она соответствовала всем вашим потребностям и пожеланиям, то скорее всего придется строить ее самостоятельно. Именно так поступила одна семья из Великобритании.

Фото: www.thismovinghouse.co.uk

Джек и его жена Люси превратили автобус в дом. Уютная дача выглядит так, как им хотелось, и семья из четырех человек чувствует себя там очень комфортно.

Фото: www.thismovinghouse.co.uk

«Здесь все довольно маленькое, а наши дети очень энергичны, однако у нас ни разу не возникало чувство, что из-за тесноты мы может поубивать друг друга», - сказал глава семьи изданию The Sun.

Фото: www.thismovinghouse.co.uk

Летний дом построен в 2012 году на основе автобуса Mercedes Sprinter, имевший на тот момент пробег 125 500 километров и стоивший в переводе на евро 9000. По оценке Джека это была отличная сделка. В общей сложности они потратили 21 000 евро, и это гораздо дешевле, чем покупать готовый дом на колесах.

Фото: www.thismovinghouse.co.uk

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