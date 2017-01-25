Четверг, 26. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Город Нарва-Йыэсуу не смог оштрафовать Тийта Вяхи за неисполненный договор

Илья Смирнов
Илья Смирнов
/
/
:

Историческое здание в сердце курортного города Нарва-Йыэсуу много лет сохраняет свой постапокалиптический вид, несмотря на инвестиционные обязательства, гарантом которых выступает один из самых видных бизнесменов Эстонии.

Полуразрушенный курзал Нарва-Йыэсуу уже более десяти лет относится к бизнес-империи Тийта Вяхи через контролируемое им OÜ Navesco. Экс-премьер Эстонии и знаменитый строитель Силламяэского порта обещал курортному городу реконструировать здание и дополнить его гостиницей с казино в расчете на российских туристов.

Хотя портовый бизнес Вяхи в целом держится на плаву, вкладывать деньги в важнейшую для Нарва-Йыэсуу недвижимость он не спешит, несмотря на обязательства. По плану, фирма Navesco должна была инвестировать в приобретенный курзал и прилегающие территории 50 миллионов эстонских крон (около 3,2 миллиона евро).

На протяжении нескольких лет после сделки о купле-продаже курзала в 2006 и затем установления ипотеки власти Нарва-Йыэсуу еще надеялись на реальное оживление исторического сердца курорта, но вот позавчера горуправа официально признала безнадежным свое штрафное требование к OÜ Navesco в размере 6391 евро, вытекающее из договора, который так и не был исполнен.

Тийт Вяхи в своем комментарии для Rus.Postimees.ee однако заверил, что намерен рано или поздно заняться курзалом, поскольку основные проекты для реконструкции имеются. «В данный момент там есть некоторые юридические нюансы в связи с планировками, которые не выполнены - я точно не в курсе дела, но если это решится, то будем рассматривать», - более о курзале Вяхи говорить не пожелал.

Один из ближайших его партнеров и совладелец OÜ Navesco Тынис Сеэсмаа в августе прошлого года образно объяснял, почему не идут дела с историческим курзалом у эстонско-российской границы: «Пока мы готовимся к войне, никто, я думаю, не готов инвестировать в военную зону».

Финансовый руководитель в горуправлении Нарва-Йыэсуу Анжела Якутова в своем комментарии обратила внимание на то, что счет со штрафным требованием к Navesco не списан, а лишь признан безнадежным. Это значит, что установленная сумма продолжает учитываться, но уже вне денежного баланса. «У города есть право требовать и дальше», - отметила Якутова. Как и что именно город может требовать в отношении курзала от Navesco - это, по словам, Якутовой должен решать юрист.

По словам мэра Максима Ильина, других действующих требований к OÜ Navesco у Нарва-Йыэсуу не осталось, несмотря на то, что инвестиционные обязательства в отношении курзала и близко не выполнены. «Такой договор был заключен в то время», - прокомментировал мэр Ильин, занявший этот пост в конце прошлого года.

Нарва-Йыэсууский курзал является памятником архитектуры начала XX века - он был построен в обновленном виде в 1922 году, в период расцвета города-курорта. В здании находились отель, огромный зал для приемов со стеклянным куполом и антресолями для оркестра, здесь проходили балы и концерты. Также в здании располагались библиотека, бильярд, кегельбан и ресторан. Курзал сильно пострадал во время Второй мировой войны, потом был отремонтирован, и в советский период функционировал как Дом культуры. К началу 90-х годов здание пришло в запустение и начало разрушаться.

В 2005 году OÜ Navesco и Тийт Вяхи предложили городу Нарва-Йыэсуу приобрести у него за два миллиона крон здание курзала. Большая часть паев OÜ Navesco принадлежит AS SILMET GRUPP, через которое Вяхи управляет Силламяэским морским портом. Курзал был продан под обязательства собственника инвестировать в реконструкцию: в 2005 году - 1 миллион крон, 2006-м - 10 миллионов, 2007-м - 19 миллионов, 2008-м - 5 миллионов, 2009-м - 15 миллионов крон. В 2007 году собственник оформил курзал как объект недвижимости, и по договору с Нарва-Йыэсуу была установлена ипотека опять же с инвестиционными обязательствами.

С 2008 года начались споры предпринимателя и самоуправления о финансировании составлении детальной планировки территории: она не установлена и по сей день.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАида-вирумаакурзалнарва-йыэсуунедвижимостьремонттийт вяхиштраф
По теме
На линии Таллинн-Нарва пропадет экспресс-автобус

На линии Таллинн-Нарва пропадет экспресс-автобус 1

С 1 февраля предприятие MK Autobuss прекратит обслуживание междугородней автобусной экспресс-линии №888 по маршруту Таллинн - Нарва - Таллинн. В карьере «Нарва» найдено тело утонувшего мужчины

В карьере «Нарва» найдено тело утонувшего мужчины

В Ида-Вирумаа в волости Вайвара в канале карьера «Нарва» найдено тело утонувшего пожилого мужчины.  Как Нарва осталась c Эстонией: что известно организатору непризнанного референдума 1993 года?

Как Нарва осталась c Эстонией: что известно организатору непризнанного референдума 1993 года?

Непризнанный эстонским государством референдум 1993 года об автономии Нарвы стал предметом исследования и полноценной выставки. Экспозиция скоро будет представлена в Музее оккупации, а потом прибудет и в сам приграничный город, требовавший для себя особого статуса. Правда, в тени исследования остался организатор референдума, не опрошенный и даже не приглашенный на презентацию.
krasotka.ee
limon.ee
Коммерческий текст
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
Дональд Трамп и экономика эстонии
limon.ee
krasotka.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
16:59
Экклстоун задумался об альтернативе «Формуле-1»
16:56
Шендерович за неделю до выступления в Таллинне: облучение путинского телевидения дотягивается до Сиэтла и Сиднея
16:56
Горячо! Дочь Валерии опубликовала пикантные видео
16:40
Бортпроводники назвали десять самых раздражающих вопросов от пассажиров
16:36
Йога и фитнес не избавляют от симптомов менопаузы
16:32
Наталья Фриске представила фотоподборку своего семейного счастья
16:31
Фото и видео: в таллиннском ресторане быстрого питания реанимировали мужчину с передозировкой (1)
16:19
Видео: фотографы сняли ночной таймлапс с извержением вулкана на Гавайях
16:19
Письмо читательницы в ответ на высказывание о запрете абортов: мы не теплицы для твоей спермы (1)
16:18
Жителя Кохтла-Ярве зарезали на 8-е марта: обвиняется его сожительница
16:10
Почему молодожены теряют интерес к сексу спустя год совместной жизни
15:58
Правительство одобрило ужесточение алкогольной политики
15:56
Пять самых привлекательных новых объектов в Таллинне
15:53
Volvo S90 и V90 получили высшую оценку Euro NCAP
15:51
Исследование: морепродукты не так уж полезны для здоровья
15:51
Марко Михкельсон: Трамп непредсказуем, нагнетать напряжение вокруг России сейчас не стоит (17)
15:42
Составлен список худших городов для туризма
15:40
В Сети обсуждают беременность Мэрилин Керро (фото)
15:34
Сергей Метлев: нулевой вариант гражданства - это новый Бронзовый солдат (2)
15:30
Страны, где лучше родиться мужчиной
Все новости
LimonЦеликом
Почему молодожены теряют интерес к сексу спустя год совместной жизни

Почему молодожены теряют интерес к сексу спустя год совместной жизни

Жена Стаса Михайлова: мы все в кредитах! (видео)

Жена Стаса Михайлова: мы все в кредитах! (видео)

Наталья Фриске представила фотоподборку своего семейного счастья

Наталья Фриске представила фотоподборку своего семейного счастья

16:56
Горячо! Дочь Валерии опубликовала пикантные видео
15:40
В Сети обсуждают беременность Мэрилин Керро (фото)
15:00
Смотри: Ольга Бузова представила эротическое видео на свою новую песню
14:44
Снимок 39-летней Наталии Орейро без макияжа поставил Сеть на уши
KrasotkaЦеликом
Мнение эстонки: иностранец – ключ к успешной жизни здесь

Мнение эстонки: иностранец – ключ к успешной жизни здесь

Исследование: морепродукты не так уж полезны для здоровья

Исследование: морепродукты не так уж полезны для здоровья

В США родились близнецы с разным цветом кожи

В США родились близнецы с разным цветом кожи

16:36
Йога и фитнес не избавляют от симптомов менопаузы
16:19
Письмо читательницы в ответ на высказывание о запрете абортов: мы не теплицы для твоей спермы (1)
15:30
Страны, где лучше родиться мужчиной
14:13
Доктор показал, как меняется зрение младенца в первый год жизни
СпортЦеликом
Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США

Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США (3)

Cмотрите матч в записи:

Cмотрите матч в записи: "Пярну" обыграл "Маарду" (1)

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

12. окт
В Москве избили дочь Федора Емельяненко после его ссоры с Кадыровым (11)
ВпрокЦеликом
Наши невидимые помощники, или По ту сторону трубки

Наши невидимые помощники, или По ту сторону трубки

60 процентов жителей Эстонии берут кредит на приобретение товаров и услуг

60 процентов жителей Эстонии берут кредит на приобретение товаров и услуг

Мужчина обиделся на Omniva и требует 200 евро: фирма готова выплатить девять

Мужчина обиделся на Omniva и требует 200 евро: фирма готова выплатить девять

25. янв
Госсуд: владелец парковки имеет право на вывоз автомобиля (5)
Погода
Видео: фотографы сняли ночной таймлапс с извержением вулкана на Гавайях

Видео: фотографы сняли ночной таймлапс с извержением вулкана на Гавайях

В пятницу в Эстонии будет тепло и сухо

В пятницу в Эстонии будет тепло и сухо

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Фото и видео: в таллиннском ресторане быстрого питания реанимировали мужчину с передозировкой

Фото и видео: в таллиннском ресторане быстрого питания реанимировали мужчину с передозировкой (1)

Жителя Кохтла-Ярве зарезали на 8-е марта: обвиняется его сожительница

Жителя Кохтла-Ярве зарезали на 8-е марта: обвиняется его сожительница

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
В одной из таллиннских квартир найдено полтора килограмма наркотиков

В одной из таллиннских квартир найдено полтора килограмма наркотиков

Хотите прокатиться по Таллинну на собственном трамвае? Не упустите аукцион

Хотите прокатиться по Таллинну на собственном трамвае? Не упустите аукцион

Культура
На кинофестивале Docpoint представлено много фильмов на русском языке

На кинофестивале Docpoint представлено много фильмов на русском языке

"Унесенных ветром" признали самым кассовым лауреатом "Оскара"

Самые читаемые
Марко Михкельсон: Трамп непредсказуем, нагнетать напряжение вокруг России сейчас не стоит(17)
Эстонский предсказатель Эдгар: катастрофы начнут происходить уже этой весной(4)
Полиция ищет жертв: мужчину подозревают в сексуальных надругательствах над детьми
Сергей Метлев: нулевой вариант гражданства - это новый Бронзовый солдат(2)
Люди не перестают удивлять: ухоженных и красивых щенков выбросили в коробке на мороз
Топ комментариев
Галерея: президент Украины встретился с Керсти Кальюлайд(34)
СМИ: Россия способна за день сокрушить армию Британии(31)
Артур Тиганик: никакого стеклянного потолка нет, нужно просто хотеть(22)
Студия Postimees: эстонский паспорт в руках русского человека опаснее гаубицы(21)
Алименты - плати или умри!(20)
Bалюта
USD
0,931 EUR
GBP
1,172 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 25.01.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees