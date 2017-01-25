Город Нарва-Йыэсуу не смог оштрафовать Тийта Вяхи за неисполненный договор

Полуразрушенный курзал Нарва-Йыэсуу уже более десяти лет относится к бизнес-империи Тийта Вяхи через контролируемое им OÜ Navesco. Экс-премьер Эстонии и знаменитый строитель Силламяэского порта обещал курортному городу реконструировать здание и дополнить его гостиницей с казино в расчете на российских туристов.

Хотя портовый бизнес Вяхи в целом держится на плаву, вкладывать деньги в важнейшую для Нарва-Йыэсуу недвижимость он не спешит, несмотря на обязательства. По плану, фирма Navesco должна была инвестировать в приобретенный курзал и прилегающие территории 50 миллионов эстонских крон (около 3,2 миллиона евро).

На протяжении нескольких лет после сделки о купле-продаже курзала в 2006 и затем установления ипотеки власти Нарва-Йыэсуу еще надеялись на реальное оживление исторического сердца курорта, но вот позавчера горуправа официально признала безнадежным свое штрафное требование к OÜ Navesco в размере 6391 евро, вытекающее из договора, который так и не был исполнен.

Тийт Вяхи в своем комментарии для Rus.Postimees.ee однако заверил, что намерен рано или поздно заняться курзалом, поскольку основные проекты для реконструкции имеются. «В данный момент там есть некоторые юридические нюансы в связи с планировками, которые не выполнены - я точно не в курсе дела, но если это решится, то будем рассматривать», - более о курзале Вяхи говорить не пожелал.

Один из ближайших его партнеров и совладелец OÜ Navesco Тынис Сеэсмаа в августе прошлого года образно объяснял, почему не идут дела с историческим курзалом у эстонско-российской границы: «Пока мы готовимся к войне, никто, я думаю, не готов инвестировать в военную зону».

Финансовый руководитель в горуправлении Нарва-Йыэсуу Анжела Якутова в своем комментарии обратила внимание на то, что счет со штрафным требованием к Navesco не списан, а лишь признан безнадежным. Это значит, что установленная сумма продолжает учитываться, но уже вне денежного баланса. «У города есть право требовать и дальше», - отметила Якутова. Как и что именно город может требовать в отношении курзала от Navesco - это, по словам, Якутовой должен решать юрист.

По словам мэра Максима Ильина, других действующих требований к OÜ Navesco у Нарва-Йыэсуу не осталось, несмотря на то, что инвестиционные обязательства в отношении курзала и близко не выполнены. «Такой договор был заключен в то время», - прокомментировал мэр Ильин, занявший этот пост в конце прошлого года.

Нарва-Йыэсууский курзал является памятником архитектуры начала XX века - он был построен в обновленном виде в 1922 году, в период расцвета города-курорта. В здании находились отель, огромный зал для приемов со стеклянным куполом и антресолями для оркестра, здесь проходили балы и концерты. Также в здании располагались библиотека, бильярд, кегельбан и ресторан. Курзал сильно пострадал во время Второй мировой войны, потом был отремонтирован, и в советский период функционировал как Дом культуры. К началу 90-х годов здание пришло в запустение и начало разрушаться.

В 2005 году OÜ Navesco и Тийт Вяхи предложили городу Нарва-Йыэсуу приобрести у него за два миллиона крон здание курзала. Большая часть паев OÜ Navesco принадлежит AS SILMET GRUPP, через которое Вяхи управляет Силламяэским морским портом. Курзал был продан под обязательства собственника инвестировать в реконструкцию: в 2005 году - 1 миллион крон, 2006-м - 10 миллионов, 2007-м - 19 миллионов, 2008-м - 5 миллионов, 2009-м - 15 миллионов крон. В 2007 году собственник оформил курзал как объект недвижимости, и по договору с Нарва-Йыэсуу была установлена ипотека опять же с инвестиционными обязательствами.

С 2008 года начались споры предпринимателя и самоуправления о финансировании составлении детальной планировки территории: она не установлена и по сей день.