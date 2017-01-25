Пять самых привлекательных новых объектов в Таллинне

Представляем вам пять наиболее эффектных многоквартирных домов, которые будут сданы в этом году:

1. Дом-корабль LAEV

Так - "Корабль" - называется жилой дом с коммерческими площадями, который строится в Рокка-аль-Маре недалеко от ворот Музея под открытым небом.

Проект LAEV-а создан известным архитектором Райво Котовым из KOKO büroo. Дом привлекает и своим необычным фасадом, и продуманной архитектурой внутреннего пространства: высокие потолки, ведущие на террасы лифты, бани с видом на море и т.д.

В доме квартиры разных площадей. Обычная двухкомнатная стоит менее 200 000 евро. А самая большая квартира, в которой имеется 30-метровый балкон и баня, на 100 000 евро дороже.

Здание будет построено в этом месяце, и начнутся внутренние работы.

Фото: KV.EE

2. Дом номер 2 на променаде

Этот дом находится в центре Таллинна, между кварталом Ротерманна, Адмиралтейским бассейном и Старым городом.

Самые большие квартиры в доме A-класса энергосбережения - 4-комнатные. На последнем этаже расположены лофты с частными террасами на крыше. В доме двухэтажный подземный гараж, там же находятся и кладовые. На первом этаже - кафе и бизнес-площади.

Находящаяся на втором этаже двухкомнатная квартира (66,3 м²) стоит, например, 188 955 евро. А двухкомнатная квартира (65,1 м²) на последнем этаже и с террасой - уже 270 480 евро.

При заказе внутренней отделки можно выбирать из трех цветовых вариантов: натуральный и светлый Oslo, яркий и декоративный Milano или индустриальный New York.

Дом будет готов этим летом.

Фото: KV.EE

3. Круглый дом на Лыокесе

Дом круглой, кольцевой формы находится в зеленом районе Кристийне. В центре кольца - изолированный внутренний двор, в котором будет большая детская площадка и уголок для отдыха взрослых.

В доме квартиры разных площадей. Самые большие - пятикомнатные. Цены колеблются - в зависимости от площади - между 274 800 и 319 800 евро. Так, четырехкомнатная квартира (129,5 м²), с террасой и своим маленьким садиком, стоит, например, 299 900 евро.

Дом будет готов весной.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

4. Дом в старинном стиле в Кадриорге

В центре Кадриорга строится элегантный трехэтажный многоквартирный дом.

В доме десять двух- - пятикомнатных квартир площадью от 59 до 150 м2. Цены начинаются со 198 000 евро. В цену включены индивидуальные кладовые, расположенные в цокольном этаже. Имеется и подземная парковка.

Дом будет готов летом.

Фото: KV.EE

5. Noblessner

Жилой комплекс под таким названием строится на берегу одноименного порта, рядом с Летной гаванью и Каламая.

Самый первый построенный дом будет находиться всего в семи метрах от берега моря. В 6-этажном доме 66 квартир, на первом этаже - коммерческие площади. Цены квартир - от 132 900 до 538 900 евро.

Здание будет готово в конце этого года.