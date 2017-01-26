Пятница, 27. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Я просто не могу проехать мимо: водитель автобуса в течение двух лет подвозит инвалида и получает за это выговоры2

Елизавета Фомина
Елизавета Фомина
репортер
/
/
:

Работающий на линии Сауэ-Таллинн водитель Hansabuss Олег Немцев уже больше двух лет подвозит голосующую на дороге жительницу одной из близлежащих деревень. Начальство его действия не одобряет: шофер останавливает автобус в не предусмотренном для этого месте, а следовательно — нарушает закон.

«На трассе Таллинн-Пярну есть небольшая деревенька. Бабка на двух костылях доходит до дороги и голосует. Я ее подбираю — дорога позволяет, обочина широкая, никому не мешаю, но постоянно получаю от начальства втык, причем серьезный», — рассказал Олег Rus.Postimees.

По словам Немцева, его пассажирка оказалась в безвыходной ситуации. Раньше у деревни Ялгимяэ была остановка по требованию, но около двух лет назад ее отменили, и теперь до ближайшей остановки нужно идти около трех километров — миссия, невыполнимая для человека, передвигающегося на костылях.

«Бывает, конечно, местный таксист ее подвозит или маршрутное такси. Но по большому счету возможностей добраться до города у нее нет: там в одну сторону три километра топать и в другую - два с половиной только от этого места, а ей ведь еще нужно дойти от дома до дороги», — говорит Немцев.

Сам Олег, если видит у трассы знакомую фигуру, обязательно останавливает автобус и забирает пассажирку. «Я просто не могу проехать мимо», - говорит он.

Из-за этого у водителя начались неприятности на работе: начальство недовольно тем, что он нарушает закон. Маршрут и места остановок руководство автобусной фирмы может без труда отследить с помощью установленной на автобусе камеры с GPS.

«Начальник мне сказал: это не наше дело, мы – перевозчики. Нам дают государственный заказ на эту линию с определенными остановками. Есть остановка – мы останавливаемся, нет остановки – извините. Если эта женщина при посадке в автобус упадет, виноват будешь ты, а потом - и мы, нам тоже попадет. Это, говорит, дело не нашей фирмы – это дело государства», — перечисляет Олег те резоны, которые приводит ему руководство. И тут же твердо добавляет: «А я все-таки мимо проехать не могу».

В Hansabuss Rus.Postimees подтвердили, что речь идет о рейсовом автобусе Сауэ-Таллинн, который ходит по Пярнускому шоссе.

«Мы по-человечески понимаем, что водитель хочет подвезти старушку, но согласно закону он не имеет права делать остановку по требованию в не предназначенном для этого месте. Если пассажир выйдет из автобуса в неположенном месте и с ним что-то случится, виноват будет водитель автобуса», — привела пример руководитель по маркетингу Hansabuss Марико Колк.

Она добавила, что, в соответствии с п.1 ст. 21 Закона о дорожном движении, транспортному средству нельзя останавливаться в месте, где средства организации дорожного движения этого не позволяют (где проведена сплошная линия разметки).

«Если автобус останавливается на шоссе, а не на предусмотренной для этого остановке, он ставит под угрозу жизни пассажиров и создает опасную ситуацию на дороге. Кроме того, в такой ситуации могут быть недовольны и другие пассажиры, которые хотят, чтобы автобус своевременно прибыл в пункт назначения», - отмечает Колк.

В автобусной фирме признали, что  проблема действительно существует, но ее решение не в компетенции Hansabuss. «Мы передадим информацию волостной управе и Департаменту шоссейных дорог, чтобы они вместе нашли выход из ситуации», – пообещала Колк. – Ситуация и клиентка нам известны, мы связались с ней и порекомендовали и ей со своей стороны обратиться в волость, где должны принять соответствующее решение либо о создании остановки, либо решить ситуацию иным способом».

Rus.Postimees  в свою очередь связался с «бабушкой на костылях». Как оказалось, раньше 59-летняя Хурма Паюпуу прекрасно обходилась без них, да и сейчас могла бы быть абсолютно здорова, если бы не несчастный случай несколько лет назад.

 «Я 13 лет назад попала под машину, у меня были переломы таза, бедра. Кости не срослись, колени и стопы деформировались. Сейчас разрешили делать операцию, но везде очереди. Я езжу по врачам — хочу, чтобы мне хоть кто-то помог. А добираться до Таллинна очень сложно», — жалуется она.

От деревни до трассы чуть меньше километра, этот путь занимает у Хурмы около получаса. Если же подвозить ее некому, то приходится идти на остановку. Туда Хурма добирается два, а то и три часа.

Паюпуу обращалась и в волостную, и в уездную управу. Звонила в автобусную фирму, в Департамент шоссейных дорог, но всё безрезультатно.

«Как мне объяснили, Пярнуское шоссе – скоростное, поэтому никто не заинтересован в том, чтобы строить там остановку. А живущие у нас дети ездят в школу, на тренировки, взрослым нужно на работу. И им приходится идти три километра пешком. Люди не выдерживают, уезжают. Старики вообще не выходят из дома. Я вот еще кое-как хожу на костылях».

Чтобы разобраться в этой ситуации, Rus.Postimees обратился в Министерство экономики и коммуникаций. Пресс-секретарь министерства Расмус Рууда сослался на то, что по закону автобус должен останавливаться в предусмотренном расписанием месте, добавив, что остановки продумываются очень детально, так как с расписанием связана выдача разрешения на маршрут. Кроме того, важно, чтобы остановки были организованы таким образом, чтобы они были для людей безопасны и находились вдали от крупных шоссе.

«В то же время необходимо найти какое-то решение, чтобы эта женщина могла попасть на автобус, – признает он. – Одна из возможностей – чтобы местное самоуправление помогало ей добираться до остановки, а после ее возвращения из Таллинна доставляло с остановки домой. Местное самоуправление должно знать о нуждах своих жителей. Кроме того, местное самоуправление, с учетом требований безопасности, может совместно с владельцем дороги пересмотреть вопрос о строительстве остановки».

В волости нам сообщили, что ситуация им известна. «К нам поступила информация, что уездный маршрут номер 191 больше не останавливается в районе Мыйзавахе-теэ. Поскольку в расписании мы остановок в этом месте не обнаружили, очевидно, обслуживающий линию Сауэ-Таллинн перевозчик Hansabuss ранее останавливался там по собственной инициативе», - отметил руководитель хозяйственной службы Сакуской волостной управы Вирко Колкс.

Что касается возможностей общественного транспорта в районе Мыйзавахе-теэ в целом, то у шоссе Таллинн-Саку-Лаагри есть остановка Ялгимяэ, продолжил он. От остановки отходит маршрут 113. Согласно предоставленному волостью плану, от мызы Ялгимяэ до этой остановки даже на 100 м ближе, чем до перекрестка Мыйзавахе-теэ и шоссе Таллинн-Пярну-Икла. Заметим, однако, что не факт, что Хурма начинает свой путь именно с мызы Ялгимяэ.

План местности, предоставленный Сакуской волостной управой.

В управе нам сказали, что не против строительства новой остановки, вот только сделать это должен Департамент шоссейных дорог.

«Если говорить о строительстве новой остановки, то Таллинн-Пярну-Икла – окружная дорога. Строительство остановок на государственных шоссе регулирует Департамент шоссейных дорог. В том случае, если имеется необходимость в остановке, волостная управа Саку со своей стороны, несомненно, согласна, чтобы Департамент шоссейных дорог построил там остановку», – заверил Колкс.

Предложенный министерством вариант подвозить Хурму до остановки и обратно управа также не исключает. «Чтобы жители могли добраться в учреждения здравоохранения, Сакуская волостная управа предлагает им инвалидный транспорт. Насколько нам известно, жители Мыйзавахе-теэ с просьбой о предоставлении инвалидного транспорта в горуправу пока не обращались», – сообщил Колкс.

Из Департамента шоссейных дорог Rus.Postimees получил лаконичный ответ.  «Согласно закону, автобус должен останавливаться в предусмотренном расписанием месте. Кроме того важно, чтобы для обеспечения безопасности остановки находились вдали от больших дорог, потому что тогда у пешеходов меньше шансов попасть на шоссе», – сказала руководитель отдела общественного транспорта Департамента шоссейных дорог Кирке Вильямсон.

Однако получается странная ситуация: в целях безопасности жителей лишают остановки, но то, что эти жители, рискуя собой, выходят голосовать на шоссе, не волнует никого, кроме водителя автобуса. Хурма выходит к шоссе как минимум два раза в неделю. И она не одна. «У соседей дед тоже ездит к врачу. 80-летний человек, слепой на один глаз, должен бегать между машинами. Разве это нормально?» - возмущается она. И тут не поспоришь - ненормально. К сожалению, пока все слова чиновников о безопасности местных жителей и о социальной защите остаются только словами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАhansabussводительдепартамент шоссейных дорогинвалид
limon.ee
Коммерческий текст
Limon.ee
Krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
10:27
Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Ниццу за 159 евро!
10:16
Не просто дурной сон: пять ночных кошмаров, которые нельзя игнорировать
10:12
Курьез: в магазине две недели смердил пакет с тухлой рыбой
10:05
Фото: как вы думаете, что у этого автобуса внутри?
09:56
Хазанов о скандале с Пугачевой: нехорошо все это, недостойно
09:55
В поддержку эстонско-российского трансграничного сотрудничества будет выделено 10 млн евро
09:55
Николай Караев: мой оккупантский образ мысли
09:54
Видео: турецкий вратарь забросил мяч в ворота во время празднования отбитого пенальти
09:52
Чета экс-депутатов Госдумы уехала в Киев, чтобы дать показания на Януковича
09:49
Не дайте себя обмануть: от лица известной фирмы орудуют мошенники
09:45
Эстонские фигуристы Катерина Бунина и Герман Фролов ограничились коротким танцем на чемпионате Европы
09:45
Вопрос читателя: почему в электричках нельзя платить банковской карточкой?
09:42
Колонка Елены Скульской: семейный патриотизм
09:36
"Калев/Крамо" прервал серию из девяти поражений в Единой лиге ВТБ
09:34
Стала известна дата первого после инаугурации президента США разговора Трампа с Путиным
09:33
Девушка эстонского певца Карла-Эрика Таукара не из скромниц: такое глубокое декольте позволит себе не каждая голливудская звезда! (фото)
09:23
Райнер Вакра: таллиннский колхозный двор нужно вычистить
09:10
Начните свой день с астрологии: читайте гороскоп на 27 января!
08:48
Сотне людей перед выходом на пенсию придется сделать сложный выбор
08:29
Cторонники Сависаара создали свой избирательный союз «Истинные центристы»
Все новости
LimonЦеликом
Не просто дурной сон: пять ночных кошмаров, которые нельзя игнорировать

Не просто дурной сон: пять ночных кошмаров, которые нельзя игнорировать

Хазанов о скандале с Пугачевой: нехорошо все это, недостойно

Хазанов о скандале с Пугачевой: нехорошо все это, недостойно

Начните свой день с астрологии: читайте гороскоп на 27 января!

Начните свой день с астрологии: читайте гороскоп на 27 января!

09:33
Девушка эстонского певца Карла-Эрика Таукара не из скромниц: такое глубокое декольте позволит себе не каждая голливудская звезда! (фото)
26. янв
Участник «Евровидения» от России Александр Панайотов: в Киеве могут и убить! (2)
26. янв
Нагиев устроил скандал на телевизионном шоу
26. янв
Вокруг выхода Бузовой в мусульманском платке в Грозном разгорелся скандал
KrasotkaЦеликом
Письмо читательницы в ответ на высказывание о запрете абортов: мы не теплицы для твоей спермы

Письмо читательницы в ответ на высказывание о запрете абортов: мы не теплицы для твоей спермы (6)

Мнение эстонки: иностранец – ключ к успешной жизни здесь

Мнение эстонки: иностранец – ключ к успешной жизни здесь (2)

Письмо читательницы: зачем жить с мужем, которого не любишь?

Письмо читательницы: зачем жить с мужем, которого не любишь?

26. янв
Москвичка запустила сервис по "нагреву" кровати для одиноких мужчин
26. янв
Модный бренд создал шесть вещей, из которых можно собрать 30 образов
26. янв
Галерея: как одеваются жители Парижа
26. янв
Что заставит его жениться на вас: 12 неочевидных крючков
СпортЦеликом
Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США

Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США (3)

Cмотрите матч в записи:

Cмотрите матч в записи: "Пярну" обыграл "Маарду" (1)

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

12. окт
В Москве избили дочь Федора Емельяненко после его ссоры с Кадыровым (11)
ВпрокЦеликом
Вопрос читателя: почему в электричках нельзя платить банковской карточкой?

Вопрос читателя: почему в электричках нельзя платить банковской карточкой?

Наши невидимые помощники, или По ту сторону трубки

Наши невидимые помощники, или По ту сторону трубки

60 процентов жителей Эстонии берут кредит на приобретение товаров и услуг

60 процентов жителей Эстонии берут кредит на приобретение товаров и услуг

26. янв
Мужчина обиделся на Omniva и требует 200 евро: фирма готова выплатить девять
Погода
Видео: фотографы сняли ночной таймлапс с извержением вулкана на Гавайях

Видео: фотографы сняли ночной таймлапс с извержением вулкана на Гавайях

В пятницу в Эстонии будет тепло и сухо

В пятницу в Эстонии будет тепло и сухо

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Не дайте себя обмануть: от лица известной фирмы орудуют мошенники

Не дайте себя обмануть: от лица известной фирмы орудуют мошенники

Фото и видео: в таллиннском ресторане быстрого питания реанимировали мужчину с передозировкой

Фото и видео: в таллиннском ресторане быстрого питания реанимировали мужчину с передозировкой (3)

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
В Таллинне может появиться памятник Вольдемару и Эльфриде Лендерам

В Таллинне может появиться памятник Вольдемару и Эльфриде Лендерам

Кальюлайд: хорошо, что реформисты не успели приватизировать Батарейную крепость

Кальюлайд: хорошо, что реформисты не успели приватизировать Батарейную крепость

Культура
На кинофестивале Docpoint представлено много фильмов на русском языке

На кинофестивале Docpoint представлено много фильмов на русском языке

"Унесенных ветром" признали самым кассовым лауреатом "Оскара"

Самые читаемые
Сотне людей перед выходом на пенсию придется сделать сложный выбор
В «Википедии» разгорелся жаркий спор по поводу статьи о Керсти Кальюлайд
Продавцы топлива угрожают резким повышением цен(1)
«Инсайт»: попрошайки на улицах Таллинна — кто за ними стоит?(2)
Я просто не могу проехать мимо: водитель автобуса в течение двух лет подвозит инвалида и получает за это выговоры(2)
Топ комментариев
Галерея: президент Украины встретился с Керсти Кальюлайд(34)
СМИ: Россия способна за день сокрушить армию Британии(31)
Артур Тиганик: никакого стеклянного потолка нет, нужно просто хотеть(22)
Студия Postimees: эстонский паспорт в руках русского человека опаснее гаубицы(22)
Алименты - плати или умри!(21)
Bалюта
USD
0,935 EUR
GBP
1,174 EUR
SEK
0,106 EUR
RUB
0,015 EUR
=
тарифы в: 26.01.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees