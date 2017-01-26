«На трассе Таллинн-Пярну есть небольшая деревенька. Бабка на двух костылях доходит до дороги и голосует. Я ее подбираю — дорога позволяет, обочина широкая, никому не мешаю, но постоянно получаю от начальства втык, причем серьезный», — рассказал Олег Rus.Postimees.

По словам Немцева, его пассажирка оказалась в безвыходной ситуации. Раньше у деревни Ялгимяэ была остановка по требованию, но около двух лет назад ее отменили, и теперь до ближайшей остановки нужно идти около трех километров — миссия, невыполнимая для человека, передвигающегося на костылях.

«Бывает, конечно, местный таксист ее подвозит или маршрутное такси. Но по большому счету возможностей добраться до города у нее нет: там в одну сторону три километра топать и в другую - два с половиной только от этого места, а ей ведь еще нужно дойти от дома до дороги», — говорит Немцев.

Сам Олег, если видит у трассы знакомую фигуру, обязательно останавливает автобус и забирает пассажирку. «Я просто не могу проехать мимо», - говорит он.

Из-за этого у водителя начались неприятности на работе: начальство недовольно тем, что он нарушает закон. Маршрут и места остановок руководство автобусной фирмы может без труда отследить с помощью установленной на автобусе камеры с GPS.

«Начальник мне сказал: это не наше дело, мы – перевозчики. Нам дают государственный заказ на эту линию с определенными остановками. Есть остановка – мы останавливаемся, нет остановки – извините. Если эта женщина при посадке в автобус упадет, виноват будешь ты, а потом - и мы, нам тоже попадет. Это, говорит, дело не нашей фирмы – это дело государства», — перечисляет Олег те резоны, которые приводит ему руководство. И тут же твердо добавляет: «А я все-таки мимо проехать не могу».

В Hansabuss Rus.Postimees подтвердили, что речь идет о рейсовом автобусе Сауэ-Таллинн, который ходит по Пярнускому шоссе.

«Мы по-человечески понимаем, что водитель хочет подвезти старушку, но согласно закону он не имеет права делать остановку по требованию в не предназначенном для этого месте. Если пассажир выйдет из автобуса в неположенном месте и с ним что-то случится, виноват будет водитель автобуса», — привела пример руководитель по маркетингу Hansabuss Марико Колк.

Она добавила, что, в соответствии с п.1 ст. 21 Закона о дорожном движении, транспортному средству нельзя останавливаться в месте, где средства организации дорожного движения этого не позволяют (где проведена сплошная линия разметки).

«Если автобус останавливается на шоссе, а не на предусмотренной для этого остановке, он ставит под угрозу жизни пассажиров и создает опасную ситуацию на дороге. Кроме того, в такой ситуации могут быть недовольны и другие пассажиры, которые хотят, чтобы автобус своевременно прибыл в пункт назначения», - отмечает Колк.

В автобусной фирме признали, что проблема действительно существует, но ее решение не в компетенции Hansabuss. «Мы передадим информацию волостной управе и Департаменту шоссейных дорог, чтобы они вместе нашли выход из ситуации», – пообещала Колк. – Ситуация и клиентка нам известны, мы связались с ней и порекомендовали и ей со своей стороны обратиться в волость, где должны принять соответствующее решение либо о создании остановки, либо решить ситуацию иным способом».

Rus.Postimees в свою очередь связался с «бабушкой на костылях». Как оказалось, раньше 59-летняя Хурма Паюпуу прекрасно обходилась без них, да и сейчас могла бы быть абсолютно здорова, если бы не несчастный случай несколько лет назад.

«Я 13 лет назад попала под машину, у меня были переломы таза, бедра. Кости не срослись, колени и стопы деформировались. Сейчас разрешили делать операцию, но везде очереди. Я езжу по врачам — хочу, чтобы мне хоть кто-то помог. А добираться до Таллинна очень сложно», — жалуется она.

От деревни до трассы чуть меньше километра, этот путь занимает у Хурмы около получаса. Если же подвозить ее некому, то приходится идти на остановку. Туда Хурма добирается два, а то и три часа.

Паюпуу обращалась и в волостную, и в уездную управу. Звонила в автобусную фирму, в Департамент шоссейных дорог, но всё безрезультатно.

«Как мне объяснили, Пярнуское шоссе – скоростное, поэтому никто не заинтересован в том, чтобы строить там остановку. А живущие у нас дети ездят в школу, на тренировки, взрослым нужно на работу. И им приходится идти три километра пешком. Люди не выдерживают, уезжают. Старики вообще не выходят из дома. Я вот еще кое-как хожу на костылях».

Чтобы разобраться в этой ситуации, Rus.Postimees обратился в Министерство экономики и коммуникаций. Пресс-секретарь министерства Расмус Рууда сослался на то, что по закону автобус должен останавливаться в предусмотренном расписанием месте, добавив, что остановки продумываются очень детально, так как с расписанием связана выдача разрешения на маршрут. Кроме того, важно, чтобы остановки были организованы таким образом, чтобы они были для людей безопасны и находились вдали от крупных шоссе.

«В то же время необходимо найти какое-то решение, чтобы эта женщина могла попасть на автобус, – признает он. – Одна из возможностей – чтобы местное самоуправление помогало ей добираться до остановки, а после ее возвращения из Таллинна доставляло с остановки домой. Местное самоуправление должно знать о нуждах своих жителей. Кроме того, местное самоуправление, с учетом требований безопасности, может совместно с владельцем дороги пересмотреть вопрос о строительстве остановки».

В волости нам сообщили, что ситуация им известна. «К нам поступила информация, что уездный маршрут номер 191 больше не останавливается в районе Мыйзавахе-теэ. Поскольку в расписании мы остановок в этом месте не обнаружили, очевидно, обслуживающий линию Сауэ-Таллинн перевозчик Hansabuss ранее останавливался там по собственной инициативе», - отметил руководитель хозяйственной службы Сакуской волостной управы Вирко Колкс.

Что касается возможностей общественного транспорта в районе Мыйзавахе-теэ в целом, то у шоссе Таллинн-Саку-Лаагри есть остановка Ялгимяэ, продолжил он. От остановки отходит маршрут 113. Согласно предоставленному волостью плану, от мызы Ялгимяэ до этой остановки даже на 100 м ближе, чем до перекрестка Мыйзавахе-теэ и шоссе Таллинн-Пярну-Икла. Заметим, однако, что не факт, что Хурма начинает свой путь именно с мызы Ялгимяэ.

План местности, предоставленный Сакуской волостной управой.

В управе нам сказали, что не против строительства новой остановки, вот только сделать это должен Департамент шоссейных дорог.

«Если говорить о строительстве новой остановки, то Таллинн-Пярну-Икла – окружная дорога. Строительство остановок на государственных шоссе регулирует Департамент шоссейных дорог. В том случае, если имеется необходимость в остановке, волостная управа Саку со своей стороны, несомненно, согласна, чтобы Департамент шоссейных дорог построил там остановку», – заверил Колкс.

Предложенный министерством вариант подвозить Хурму до остановки и обратно управа также не исключает. «Чтобы жители могли добраться в учреждения здравоохранения, Сакуская волостная управа предлагает им инвалидный транспорт. Насколько нам известно, жители Мыйзавахе-теэ с просьбой о предоставлении инвалидного транспорта в горуправу пока не обращались», – сообщил Колкс.

Из Департамента шоссейных дорог Rus.Postimees получил лаконичный ответ. «Согласно закону, автобус должен останавливаться в предусмотренном расписанием месте. Кроме того важно, чтобы для обеспечения безопасности остановки находились вдали от больших дорог, потому что тогда у пешеходов меньше шансов попасть на шоссе», – сказала руководитель отдела общественного транспорта Департамента шоссейных дорог Кирке Вильямсон.

Однако получается странная ситуация: в целях безопасности жителей лишают остановки, но то, что эти жители, рискуя собой, выходят голосовать на шоссе, не волнует никого, кроме водителя автобуса. Хурма выходит к шоссе как минимум два раза в неделю. И она не одна. «У соседей дед тоже ездит к врачу. 80-летний человек, слепой на один глаз, должен бегать между машинами. Разве это нормально?» - возмущается она. И тут не поспоришь - ненормально. К сожалению, пока все слова чиновников о безопасности местных жителей и о социальной защите остаются только словами.