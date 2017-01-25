Прецедент: производитель MicardisPlus подал в суд на Министерство социальных дел

В конце прошлого года немецкий производитель лекарственных препаратов Boehringer Ingelheim остался недоволен решением Министерства социальных дел о том, чтобы убрать препарат от гипертонии MicardisPlus из списка льготных лекарств, по причине того, что его цена значительно превысила предельную цену, установленную на основное действующее вещество.

Производитель, как он заявил, был готов повторно снизить цену, но препарат все равно убрали из списка. Поскольку представители Boehringer Ingelheim посчитали доводы Министерства социальных дел непонятными и субъективными, фирма обратилась в суд, где получила правовую защиту, а министерству выдали предписание сохранять препарат в списке на все время спора.

По словам главного специалиста отдела лекарств Министерства социальных дел Катрин Пудерселль, речь идет о первом случае, когда на министерство подают иск в суд из-за того, что льготный препарат был удален из списка.