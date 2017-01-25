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Сергей Метлев: нулевой вариант гражданства - это новый Бронзовый солдат2

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Эстонская Республика не должна предоставлять гражданство по нулевому варианту тем, кто попал сюда до 1991 года, но стоило бы давать гражданство детям свободной Эстонии, пишет советник парламентской фракции Свободной партии Сергей Метлев.

Премьер-министр Юри Ратас напомнил о том, что Центристская партия по-прежнему стоит за раздачу гражданства без условий, и обосновал это необходимостью снизить социальное напряжение и усилить безопасность страны.

Те, кто родился после

Нулевой вариант гражданства противоречит записанному в Конституции принципу преемственности. Эстонское государство из-за его фактического уничтожения не могло контролировать то, что в течение полувека происходило на его территории, включая миграцию. Если отбросить принцип правовой преемственности, растрескается весь фундамент государственности. После споров на темы гражданства вспыхнут еще более острые споры о Тартуском мире, государственной границе, реформе собственности и по другим вопросам.

Неясно, как такой вулкан мог бы уменьшить социальную напряженность и гарантировать нам безопасность. Скорее у подавляющего большинства эстонцев возникнет очень сильное чувство протеста – и появится новый Бронзовый солдат, наполняя политические дебаты непримиримым противостоянием. Нет, спасибо, мы это уже пережили и повторения не желаем. Особенно сейчас, когда союзные нам страны и организации переживают период очевидной слабости.

Хотя прошлое и трагично, было бы неверно забывать о том, что у прибывших в Эстонию в советское время людей есть потомки. Дети и внуки тех, кто оказался в нашей стране, родились после восстановления независимости и знают лишь свободную Эстонию. О Советском Союзе они узнают в основном из фильмов и учебников, как и молодые эстонцы.

Хотя с юридической точки зрения можно сказать, что молодежи нельзя делать послаблений, есть важные аргументы умеренности и разумности, действующие и в области правовых принципов. В час, когда здесь родились те, кому сегодня меньше 25 лет, Эстония контролировала свои границы и действовала законная власть, устанавливавшая законы и правила.

Тысячи жителей свободной Эстонии родились либо подданными России, либо без гражданства, то есть не могут ощущать себя гражданами. Они достойны эстонского гражданства – и без всякой бюрократии. Для тех, кто родился не в Эстонии и до восстановления независимости, должны действовать прежние правила, включая экзамен по языку и гражданству (государство должно поддерживать и мотивировать этих людей). Проявляя равнодушие в отношении молодежи, мы теряем возможность связать с эстонскими ценностями молодых людей, у которых никогда не было другой родины – и которые особо чувствительны, поскольку живут между двумя системами ценностей.

Доверие и забота государства

Истинная эмоциональная связь с родиной – сильное чувство сродни любви к ближнему. Оно поддерживает веру в то, что государство необходимо и возможно и в будущем, а это – одна из предпосылок устойчивой государственности. Если любви к родине не ощущает львиная часть народа, страна гибнет. А возможность участвовать в жизни государства в качестве гражданина это чувство питает.

В Нарве есть три группы жителей, примерно одинаковые по размеру: граждане ЭР, люди с неопределенным гражданством и граждане РФ. Через 20-25 лет эмиграция и отрицательный прирост обусловят положение, когда у большей части жителей Нарвы будет российское гражданство. Стабильно высокая безработица в Ида-Вирумаа и зависимость региона от двух-трех предприятий не вселяют в жителей чувство уверенности, а бедный и отчужденный от государства человек может вести себя нерационально.

Проведенный в 2015 году мониторинг интеграции общества Эстонии показал, что процессу интеграции препятствуют три фактора: слабость гражданского идентитета русскоязычного меньшинства, проблема Ида-Вирумаа и молодежь частично потерянного поколения, которая не доверяет эстонскому государству и не владеет языком. Молодые люди с паспортом ЭР явно куда боле готовы к интеграции, и у них больше перспектив на рынке труда. Можно ждать, что и как избиратели они действуют увереннее, делая выбор не только на основе национальности, но и на основе мировоззрения.

Согласно исследованию, 57 процентов эстонцев поддерживают идею без дополнительных условий предоставлять гражданство рождающимся в Эстонии детям независимо от гражданства родителей, если те долго жили в Эстонии. В обществе естественным путем зреет понимание того, что Эстония могла бы сделать для родившихся после восстановления независимости исключение и дать гражданство всем желающим на основе заявления (при необходимости контролируя безопасность такого решения, если есть основания).

Да, эта мера не приведет к тому, что люди выучат язык и станут участвовать в жизни свободного общества. Но мы не должны недооценивать доверие и заботу, которые ощутит молодежь, получившая гражданство в упрощенном порядке.

Государство в вас верит, вы хорошие люди

В отношениях между людьми искренняя фраза «я в тебя верю, ты хороший человек, у тебя все получится» может оказать огромное влияние. А если это говорит молодежи государство, тоже искренне и ясно? Эта фраза может прозвучать с далеко идущими позитивными последствиями для отношения молодежи к своей родине. Приветливость и доброжелательность нельзя недооценивать, в том числе и обсуждая интеграцию.

В прошлом году вступила в силу поправка к Закону о гражданстве, по которой гражданство Эстонии автоматически получает ребенок до 15 лет, родившийся в семье неграждан. Теперь правительство желает распространить это и на тех детей, у которых один родитель – гражданин другой страны, а второй – лицо без гражданства. Прекрасно, однако из сферы действия закона выпадают сотни родившихся после 20 августа 1991 года молодых людей старше 15 лет – или люди, оба родителя которых граждане России. Для Эстонии важно прежде всего уменьшить число граждан РФ и вовлечь молодежь в местную языковую и ценностную среду. Так что эта поправка решает лишь малую часть проблем.

Участие в общественной и политической жизни усиливает взаимосвязь государства и людей и воспитывает доверие. Оно усиливает и иммунность к чуждой пропаганде. Воспитание устойчивого доверия требует смелых шагов, и если их не предпринять, не стоит удивляться будущим бедам, скажем, превращению регионов в гетто, – причиной тому может стать наше бездействие.

Эстония достаточно сильна, чтобы упростить правила получения гражданства для родившейся после восстановления независимости молодежи. Дадим молодежи понять, что Эстония считает их своими и о них заботится. Я уверен в том, что родившиеся в свободной Эстонии должны становиться гражданами в упрощенном порядке – основы государственности это не подорвет, напротив, они усилятся.

Перевод с эстонского.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбронзовый солдатгражданство
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