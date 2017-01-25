Премьер-министр Юри Ратас напомнил о том, что Центристская партия по-прежнему стоит за раздачу гражданства без условий, и обосновал это необходимостью снизить социальное напряжение и усилить безопасность страны.

Те, кто родился после

Нулевой вариант гражданства противоречит записанному в Конституции принципу преемственности. Эстонское государство из-за его фактического уничтожения не могло контролировать то, что в течение полувека происходило на его территории, включая миграцию. Если отбросить принцип правовой преемственности, растрескается весь фундамент государственности. После споров на темы гражданства вспыхнут еще более острые споры о Тартуском мире, государственной границе, реформе собственности и по другим вопросам.

Неясно, как такой вулкан мог бы уменьшить социальную напряженность и гарантировать нам безопасность. Скорее у подавляющего большинства эстонцев возникнет очень сильное чувство протеста – и появится новый Бронзовый солдат, наполняя политические дебаты непримиримым противостоянием. Нет, спасибо, мы это уже пережили и повторения не желаем. Особенно сейчас, когда союзные нам страны и организации переживают период очевидной слабости.

Хотя прошлое и трагично, было бы неверно забывать о том, что у прибывших в Эстонию в советское время людей есть потомки. Дети и внуки тех, кто оказался в нашей стране, родились после восстановления независимости и знают лишь свободную Эстонию. О Советском Союзе они узнают в основном из фильмов и учебников, как и молодые эстонцы.

Хотя с юридической точки зрения можно сказать, что молодежи нельзя делать послаблений, есть важные аргументы умеренности и разумности, действующие и в области правовых принципов. В час, когда здесь родились те, кому сегодня меньше 25 лет, Эстония контролировала свои границы и действовала законная власть, устанавливавшая законы и правила.

Тысячи жителей свободной Эстонии родились либо подданными России, либо без гражданства, то есть не могут ощущать себя гражданами. Они достойны эстонского гражданства – и без всякой бюрократии. Для тех, кто родился не в Эстонии и до восстановления независимости, должны действовать прежние правила, включая экзамен по языку и гражданству (государство должно поддерживать и мотивировать этих людей). Проявляя равнодушие в отношении молодежи, мы теряем возможность связать с эстонскими ценностями молодых людей, у которых никогда не было другой родины – и которые особо чувствительны, поскольку живут между двумя системами ценностей.

Доверие и забота государства

Истинная эмоциональная связь с родиной – сильное чувство сродни любви к ближнему. Оно поддерживает веру в то, что государство необходимо и возможно и в будущем, а это – одна из предпосылок устойчивой государственности. Если любви к родине не ощущает львиная часть народа, страна гибнет. А возможность участвовать в жизни государства в качестве гражданина это чувство питает.

В Нарве есть три группы жителей, примерно одинаковые по размеру: граждане ЭР, люди с неопределенным гражданством и граждане РФ. Через 20-25 лет эмиграция и отрицательный прирост обусловят положение, когда у большей части жителей Нарвы будет российское гражданство. Стабильно высокая безработица в Ида-Вирумаа и зависимость региона от двух-трех предприятий не вселяют в жителей чувство уверенности, а бедный и отчужденный от государства человек может вести себя нерационально.

Проведенный в 2015 году мониторинг интеграции общества Эстонии показал, что процессу интеграции препятствуют три фактора: слабость гражданского идентитета русскоязычного меньшинства, проблема Ида-Вирумаа и молодежь частично потерянного поколения, которая не доверяет эстонскому государству и не владеет языком. Молодые люди с паспортом ЭР явно куда боле готовы к интеграции, и у них больше перспектив на рынке труда. Можно ждать, что и как избиратели они действуют увереннее, делая выбор не только на основе национальности, но и на основе мировоззрения.

Согласно исследованию, 57 процентов эстонцев поддерживают идею без дополнительных условий предоставлять гражданство рождающимся в Эстонии детям независимо от гражданства родителей, если те долго жили в Эстонии. В обществе естественным путем зреет понимание того, что Эстония могла бы сделать для родившихся после восстановления независимости исключение и дать гражданство всем желающим на основе заявления (при необходимости контролируя безопасность такого решения, если есть основания).

Да, эта мера не приведет к тому, что люди выучат язык и станут участвовать в жизни свободного общества. Но мы не должны недооценивать доверие и заботу, которые ощутит молодежь, получившая гражданство в упрощенном порядке.

Государство в вас верит, вы хорошие люди

В отношениях между людьми искренняя фраза «я в тебя верю, ты хороший человек, у тебя все получится» может оказать огромное влияние. А если это говорит молодежи государство, тоже искренне и ясно? Эта фраза может прозвучать с далеко идущими позитивными последствиями для отношения молодежи к своей родине. Приветливость и доброжелательность нельзя недооценивать, в том числе и обсуждая интеграцию.

В прошлом году вступила в силу поправка к Закону о гражданстве, по которой гражданство Эстонии автоматически получает ребенок до 15 лет, родившийся в семье неграждан. Теперь правительство желает распространить это и на тех детей, у которых один родитель – гражданин другой страны, а второй – лицо без гражданства. Прекрасно, однако из сферы действия закона выпадают сотни родившихся после 20 августа 1991 года молодых людей старше 15 лет – или люди, оба родителя которых граждане России. Для Эстонии важно прежде всего уменьшить число граждан РФ и вовлечь молодежь в местную языковую и ценностную среду. Так что эта поправка решает лишь малую часть проблем.

Участие в общественной и политической жизни усиливает взаимосвязь государства и людей и воспитывает доверие. Оно усиливает и иммунность к чуждой пропаганде. Воспитание устойчивого доверия требует смелых шагов, и если их не предпринять, не стоит удивляться будущим бедам, скажем, превращению регионов в гетто, – причиной тому может стать наше бездействие.

Эстония достаточно сильна, чтобы упростить правила получения гражданства для родившейся после восстановления независимости молодежи. Дадим молодежи понять, что Эстония считает их своими и о них заботится. Я уверен в том, что родившиеся в свободной Эстонии должны становиться гражданами в упрощенном порядке – основы государственности это не подорвет, напротив, они усилятся.

Перевод с эстонского.