Составлен список худших городов для туризма

По мнению составителей списка, лучше пока не ездить в Киев, поскольку он частично разрушен в результате антиправительственных протестов 2014 года. Стоит повременить и дождаться, пока город не восстановят, сообщает The Sun.

Еще не оправился от последствий землетрясения 2010 года Порт-о-Пренс на Гаити. Сирийский Дамаск опасен из-за атак террористов-смертников. Визит в самый опасный город Африки — Могадишо, что в Сомали, — может окончиться печально. В северокорейском Пхеньяне лучше не задавать лишних вопросов. А в колумбийской Боготе не прекращается война наркокартелей, пишет "Моя Планета".

Кроме того, не стоит наведываться в Сьюдад-Хуарес (Мексика), где часты случаи похищения людей, а также в Дакку (Бангладеш), где просто очень грязно, и в Порт-Морсби (Папуа — Новая Гвинея), где ежедневно совершаются грабежи и изнасилования.

Среди многообразия бандитизма, землетрясений, плохой экологии и нарковойн оказался британский городок Скегнесс. Destination Tips отмечает, что ранее считавшийся курортным прибрежный город теперь похож на «кучу грязи с заброшенным парком аттракционов и завышенными ценами».

Британцы сочли такое описание «оскорбительным и неаргументированным». В частности, мэр Скегнесса назвал возмутительным тот факт, что его город поставили в один ряд с Дамаском и Пхеньяном.