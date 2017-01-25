Правительство одобрило ужесточение алкогольной политики

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский поблагодарил партнеров по коалиции за сотрудничество и конструктивность. «Формируя эту коалицию, мы обещали, что доведем до конца начатое еще при предыдущем правительстве обсуждение того, как влияет ограничение доступности и рекламы алкоголя на здоровье нашего народа, особенно молодежи», - сказал министр. Осиновский подтвердил, что позитивное влияние имела и разгоревшаяся в обществе дискуссия: люди стали уже по-другому относиться к доступности алкоголя, его демонстрации, а также начали всерьез задумываться над тем, чтобы меньше употреблять спиртное.

Последние изменения законопроекта касаются требований к магазинам. Алкогольные напитки в будущем должны быть расположены отдельно от других товаров и не должны быть видны с улицы. «Эти требования затронут, в первую очередь, те магазины, которые выставляют спиртные напитки у окон, и те, что экспонируют алкогольную продукцию вне торгового зала. После вступления закона в силу такие магазины либо должны будут найти другие место для своего товара в пределах торгового зала, либо сделать витрины непрозрачными», - пояснил Осиновский.

Кроме того, будут введены ограничения для магазинов, торговая площадь которых превышает 450 квадратных метров. В таких центрах алкоголь не должен быть виден из торгового зала. Если же спиртные напитки все-таки будут открыто демонстрироваться в торговых залах, то площадь зала нужно будет задекларировать в регистре экономической деятельности, чтобы упросить Департаменту защиты прав потребителя контроль.

В будущем информация, содержащаяся в рекламе алкоголя, должна быть краткой, касаться лишь товара и не задавать позитивный контекст. Запрещены будут любые сообщения о положительном влиянии алкоголя и в связи с праздниками и другими событиями. В социальных сетях реклама алкоголя будет запрещена полностью. Исключением являются лишь домашние странички самих производителей.

Согласно законопроекту, наружная реклама будет также запрещена, время трансляции рекламы на радио и по телевизору будет перенесено с 21.00 до 22.00. Реклама алкоголя на обложке и последней странице газетных и журнальных вкладышей будет запрещена.

Дегустация алкоголя в магазинах, а также счастливые часы (возможность предложить напитки по льготной цене в определенное время) будут запрещены. Также мультиупаковка спиртных напитков не должна быть дешевле, чем напитки, продаваемые по отдельности.

Кроме того, требования к продавцам осведомляться о возрасте покупателя станут строже. Согласно изменениям, разрешены будут контрольные закупки, чтобы выяснить, продают ли алкоголь несовершеннолетним, а также чтобы выявить точки нелегальной продажи алкоголя.

При нарушении Закона о рекламе для юридических лиц максимальная ставка штрафа составит 50 000 евро. Ставки штрафов для юридических лиц будут увеличены и в Законе об алкоголе.

Если изменения будут одобрены парламентом, закон в полном объеме вступит в силу 1 января 2018 года.