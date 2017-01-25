Фото и видео: в таллиннском ресторане быстрого питания реанимировали мужчину с передозировкой

Прибывшие на место медики реанимировали мужчину и доставили его на реанимобиле в больницу.
По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры, у мужчины возникла передозировка наркотиками.
Сегодня в 14.40 в Кризисный центр поступила информация о том, что в Таллинне в туалете ресторана быстрого питания McDonald`s, находящегося на Палдиском шоссе, 44, лежит без сознания мужчина.
Прибывшие на место медики реанимировали мужчину и доставили его на реанимобиле в больницу.
По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры, у мужчины возникла передозировка наркотиками.
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Дополнено в 22:35
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