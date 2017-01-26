Кальюлайд: хорошо, что реформисты не успели приватизировать Батарейную крепость

«Доступ к морю должен остаться открытым. Люди ценят возможность совершать прогулки и проводить свободное время у моря. Об этом свидетельствует большая популярность открывшегося летом бета-променада – дорожки для прогулок, проложенной вдоль моря через территорию бывшей Батарейной тюрьмы. Этот вопрос очень важен для горожан и поэтому, планируя будущее исторического комплекса, необходимо исходить из того, что берег моря должен принадлежать народу», - сказал Кальюлайд.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна, его настораживают отраженные в детальной планировке планы построить рядом со зданием крепости новые здания. По его мнению, современные офисные здания могут ограничить вид на Батарейный комплекс и нарушить целостность архитектурного ансамбля.

«Я не исключаю, что Батарейную крепость следует привести в порядок по той же схеме, что используется сейчас в отношении Горхолла, то есть в сотрудничестве города и государства. Следует также проанализировать перспективы Батарейной крепости в качестве туристического объекта и изучить возможности привлечения средств из международных фондов», - сказал он.

По мнению Кальюлайда, может быть и не плохо, что решение относительно будущего Батарейной крепости до сих пор не принято. Возможно, это спасло исторический комплекс от приватизационных схем реформистов.

«Например, в связи с продажей здания завода «Арсенал», перестроенного в торговый центр, возникли серьезные подозрения. Таави Рыйвас занимал пост главы совета госпредприятия Riigi Kinnisvara и мог поспособствовать продаже здания по низкой цене фирме, одним из владельцев которой тайно являлся его товарищ по партии Райн Розиманнус. Так что, возможно, нам всем повезло, что вопрос Батарейной крепости до сих пор не удалось решить. Если бы реформисты успели продать комплекс, то кто знает – возможно, со временем мы бы с удивлением узнали, что его владельцами стали Розиманнус, Михал и Рыйвас, или какие-нибудь другие сингапурские предприниматели», - предположил Кальюлайд.

В организованной министром госуправления Михаилом Корбом и посвященной будущему Батарейной крепости встрече приняли участие представители Госимущества (Riigi Kinnisvara AS), Пыхья-Таллиннской районной управы, Министерства культуры и фонда Kalaranna Patarei.