До и после: как превратить ванную комнату в конфетку, потратив меньше 60 евро?

Когда семья переезжала в новый дом, то сначала было решено обойтись без серьезного ремонта ванной. Прежние владельцы и так недавно сделали там ремонт.

Но поскольку ванная комната не совсем соответствовала вкусу новой хозяйки, она все-таки решила немного преобразить ее, правда, дала себе слово, что не потратит на ремонт более 100 долларов. В результате женщине удалось преобразить ванную, потратив лишь 62 доллара – чуть меньше 60 евро.

10 долларов она потратила на душевой карниз, 40 долларов ушло на две новые занавески для душа. Еще в 12 долларов обошелся маленький коврик. Краска для стен оставалась еще с прошлых времен, но даже, если бы она купила новую краску, то все равно уложилась бы в сто долларов.

Зеркало, картины на стенах и другие украшения интерьера переехали в ванную из других комнат. По словам хозяйки, прежде чем начинать ремонт, лучше посмотреть, не осталось ли стройматериалов от предыдущего ремонта. И бежать в магазин за новыми украшениями интерьера тоже не стоит - вдруг какие-то из уже имеющихся в доме, будут неплохо смотреться на новом месте.