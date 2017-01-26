Лиги: Кая Каллас далека от Партии реформ

Ведущий передачи "Reporteritund" Мирко Оякиви поинтересовался у Лиги, стала ли теперь реформистская партия более сплоченной, чем в последние месяцы председательства Таави Рыйваса. Оякиви сослался на интервью, которое Кая Каллас дала газете Eesti Ekspress, и в котором сообщила, что в партии все еще царит раскол.

«По сути Кая Каллас не относится к партии. Она появляется на экранах и весь аргумент - это только ее лицо. На самом деле, она не видит, что происходит в партии», - сказал Лиги, выразив сожаление, чтовсе слова трех-четырех политиков заключаются в комментировании внутренней жизни партии, а не идеях или спорах с оппонентами.

Также Лиги считает, что реформисты перегнули палку, отстранив от должности главного секретаря партии Реймо Небоката и руководителя по региональному развитию Калева Лилло. По мнению Лиги, польза от такого решения есть, но на самом деле, оно неправильное.

Завтра руководство Партии реформ обсудит, кто займет должность главного секретаря партии.