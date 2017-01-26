Успешный промышленник назван почетным гражданином Нарвы

Как сказано в официальном сообщении, по мнению мэра Нарвы и членов городского собрания Александр Брокк достоин звания почетного гражданина: "Он вносит выдающийся вклад в развитие городского хозяйства, сохраняя и развивая кожевенное предприятие, а также создавая условия в промышленном парке Intec-Nakro для развития других предприятий, что способствует созданию новых рабочих мест в городе".

В постановлении о присвоении Брокку звания почетного гражданина города говорится, что на протяжении многих лет Брокк оказывает безвозмездную помощь спортивным обществам, инвалидам, музыкальным конкурсам, ветеранам. Также он оказывал спонсорскую помощь на восстановление городских памятников, имеющих историческое значение для Нарвы. В качестве примера названы четыре колокола для православной церкви Нарвской иконы Божьей матери и открытый год назад памятник к 100-летию известного шахматиста Пауля Кереса, которые были изготовлены на деньги предпринимателя.

Промышленный парк Intec-Nakro создан Александром Брокком в 2003 году, с тех пор там было создано более тысячи рабочих мест, в доход государства и города было уплачено более 58 миллиона евро налогов. В настоящее время на различных территориях промпарка действуют в общем 122 фирмы, общее число рабочих мест - 1469. За 2016 год суммарная сумма выплаченных налогов составила 5,7 миллиона евро.

На местных выборах 2009 года Брокк был одним из учредителей избирательного союза "Новая Нарва", выступавшего за разрушение властной монополи в городе Центристской партии. Брокк с хорошим результатом прошел в состав городского собрания и возглавлял ревизионную комиссию. На его мнение, в частности, опирался в 2012 году Госконтроль, критиковавший отсутствие контроля за использованием муниципальной недвижимости, отданной местным бизнесменам под застройку.

Александр Брокк с сегодняшнего дня стал 25-м почетным гражданином Нарвы. Отсчет ведется с Константина Пятса, которому Нарва, как и ряд других самоуправлеий Эстонии, присвоила почетное звание в 1939 году. После Пятса традиция в Нарве возобновилась только в 1974 году, и в текущем десятилетии почетных нарвитян называют уже ежегодно.

"До Пятса мне далеко, конечно, - комментирует Александр Брокк. - Это почетно, конечно, но я считаю, что стою в одном ряду со своими современниками, котороые тоже здесь жили и живут сейчас".

Получение звания почетного гражданина Брокк расценивает как подведение итогов своей многолетней работы: "Какой-то период я очень активно работал над созданием чего-то, и это, видимо, дошло до нашего депутатского корпуса".

Накануне принятия решения о присовении почетного знания, а именно 25 января Александру Брокку исполнилось 59 лет. В прошлом он был отмечен Ида-Вируским уездным знаком отличия, государственным орденом Белой Звезды 5-й степени, наградой от православной епархии – орденом Преподобного Сергия Радонежского, городским Знаком за заслуги.