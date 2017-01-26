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Госимущество поступило корректно, но его подозревают в коррупции1

Леннарт Рууда
Леннарт Рууда
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По словам председателя спецкомиссии парламента по борьбе с коррупцией Артура Тальвика, поведение предприятия Riigi Kinnisvara AS (Госимущество, RKAS) во время продажи недвижимости центру «Арсенал» было корректным, но по-прежнему остаются подозрения в политической коррупции, которую комиссия планирует расследовать дальше.

Вчера показания комиссии ходили давать председатель совета RKAS, реформист Таави Рыйвас, прежний член правления предприятия Элари Удам и нынешний председатель правления Урмас Сомелар.

По словам Тальвика, Рыйвас дал основательные ответы и снял подозрения с RKAS, но Рыйвас оказался в смятении, когда услышал о бизнес-интересах влиятельного реформиста Райна Росиманнуса в центре «Арсенал», находящемся в Пыхья-Таллинне. «Если Äripäev написал об этом в 2012 году, а Рыйвас тогда был председателем совета RKAS, то его рассказ, будто бы он ничего не знал, кажется совершенно недостоверным», - сказал председатель комиссии.

Тальвик подчеркнул, что деятельность RKAS и Рыйваса при отчуждении имущества «Арсеналу» все же была корректной. Но остались открытые концы, прежде всего касающиеся деятельности Росиманнуса.

«Безусловно, вся эта хитрость с приобретением опциона подозрительна со стороны Райна Росиманнуса: было ли движение денег или опцион получили за какую-то слугу?» - сказал Тальвик, добавив, что все это нужно расследовать дальше.  «Если вы посмотрите на список собственников центра Арсенал, то найдете там адвоката, бизнесом которого представлять предпринимателей, не желающих светиться лично».

Тальвик считает абсурдными обоснования Росиманнуса, что он оформил инвестицию в виде опциона только потому, что боялся вмешательства центристской городской управы: «Все знают, что они с Сависааром общаются. Их объединяет дух знатоков заключать сделки».

Кроме того, Тальвика не удивит, если у Росиманнуса окажется большая доля в центре «Арсенал», чем известные сейчас общественности 4,65 процента. Более подробно возникшие подозрения руководитель спецкомиссии объяснить не согласился.

Спецкомиссия планирует и дальше расследовать продажу недвижимости центру «Арсенал» и витающие над этим подозрения в торговле силой влияния.

По заверениям Росиманнуса, Тальвик распространяет ложные утверждения: «Право на приобретение доли или опцион я получил наравне с другими инвесторами проекта за инвестированные в проект деньги, и я могу это в любое время документально доказать учреждению, у которого есть доверенность на установление этого , - сказал он. – Утверждение, что через какого-то адвоката я владею в проекте Арсенал большей долей, также выдуманная Тальвиком ложь».

Почему Тальвик должен на него нападать, Росиманнус не смог сказать: «Возможно, необоснованное нападение на меня является частью его кампании на пост председателя Свободной партии».

Комментируя вчера BNS продажу недвижимости центру «Арсенал», руководитель Endover Kinnisvara Роберт Лауд сказал, что получение разрешения на изменение детальной планировки от города Таллинна всего за четыре месяца, как это произошло с центром «Арсенал», не очень обычно: «Я не знаю фоновой информации и деталей, но если вы спросите, обычно ли это, чтобы за четыре месяца изменить детальную планировку, то моим ответом, конечно же, будет – нет. Мы видим, что общение с Департаментом городского планирования – это длинный и сложный процесс. Обычно мы говорим о периоде в год и более», - сказал Лауд.

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