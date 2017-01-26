В декабре мать четверых детей обнаружила в левой груди образование, пишет The Sun. Через пару дней она обратилась к врачам, которые поставили женщине диагноз: рак груди. Специалисты порекомендовали Саре полную или частичную мастэктомию, а также радиотерапию в государственной больнице.

Женщина решила отказаться от, предложенных врачами, вариантов лечения. Вместо этого она исключила из своего рациона мясные и молочные продукты. «Я выбрала естественный способ быстро излечиться от рака», - сообщила Сара, добавив, что и раньше следила за своим питанием и была крайне удивлена, когда врачи обнаружили опухоль.

Щелочная диета

Теперь женщина надеется, что сможет одолеть болезнь с помощью принципа питания, базирующегося на веганстве. Она уверяет, что в курсе, как проходит химиотерапия и какое влияние оказывает на людей мастэктомия.

BBC Horizon писал о враче, который также пропагандировал щелочную диету. Однако 27-летняя пациентка умерла, побывав, на, так называемом, «pH рачно» Роберта Янга в Калифорнии, где щелочную диету рекламировали как лекарство от рака.

Чтобы следовать щелочной диете, необходимо включать в ежедневный рацион не менее 65–80 процентов продуктов из щелочного списка и 20–35 процентов — из кислотного. Предполагается, что в рацион человека будут входить такие продукты, как капуста, брокколи, авокадо, а если при этом ограничить потребление мяса и молочных продуктов, печень и почки будут здоровее.

По мнению биохимика из Кембриджа, доктора Джилеса Йео, такая теория противоречит медицинским исследованиям. Он годами исследовал болезни крови, и уверен, что продукты питания не способны изменить pH-баланс.

Рацион Валентайн состоит преимущественно из семян и овощей, женщина также планирует принимать витамин С и йод, а также есть горький миндаль. Каждый день Сара принимает специальную смесь, состоящую из порошка куркумы, воды, масла и перца.

Друг поддерживает

35-летний друг Сары - Ричард поддерживает ее решение, однако он знает людей, которые считают, что отказавшись от лечения, женщина совершила ошибку.

Сама Сара убеждена, что поступает верно. По ее словам, прежде всего, она думает о своих детях. Это не просто решение правильно питаться, а вопрос жизни и смерти.

Сара верит, что употребление только полезной пищи благотворно скажется на ее здоровье. По ее словам, она читала научные исследования на эту тему, но если выбранный ей способ лечения не будет работать, она рассмотрит и другие варианты.

По мнению многодетной матери, операция может нанести вред, и правильное питание принесет гораздо лучший результат, чем удаление груди. Женщина верит, что умрет в течение десяти лет после мастэктомии.