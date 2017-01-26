Казарм современного типа в Эстонии всего пять, две из них находятся на авиабазе в Эмари, передает rus.err.ee. Автор проекта эстонский архитектор Эркки Тикк рассказал "Актуальной камере", что в будущем такие казармы могут появится в Латвии и Литве.