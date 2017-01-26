26. Январь 2017 21:27
Казарм современного типа в Эстонии всего пять, две из них находятся на авиабазе в Эмари, передает rus.err.ee. Автор проекта эстонский архитектор Эркки Тикк рассказал "Актуальной камере", что в будущем такие казармы могут появится в Латвии и Литве.
В казарме много многофункциональных помещений, это, например, учебный класс, здесь также есть техника, которую можно показать солдатам. В случае надобности помещение можно сделать шире за счет таких раздвижных стен.
Военнослужащие живут в 10-ти или 20-ти местных комнатах.
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