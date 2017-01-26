21-летний Боудич отрицал свою вину в убийстве Бекки Морган, но признал себя виновным в причинении смерти, наступившей в результате его преступной небрежности.

Трагедия произошла 1 мая в порту города Рамсгит. Бекки Морган и Боудич встретились на вечеринке по случаю дня рождения, а затем отправились гулять в порт.

По словам Боудича, он не помнит, как девушка упала в воду. Однако, как подчеркнул представитель обвинения, увидев тонущую Морган, Боудич не предпринял никаких попыток помочь ей выбраться из воды и не позвал никого на помощь.

"Другими словами, он оставил ее тонуть", - подчеркнул судья Джереми Карни.

По версии стороны обвинения, Бекки Морган просила его о помощи и говорила, что не умеет плавать, однако Боудич не предпринял никаких действий и даже наблюдал за тем, как девушка тонет.