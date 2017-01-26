Игорь Грязин сравнил строительство Rail Baltica с пактом Молотова-Рибентропа

Среди демонстрантов были и политики, в том числе депутаты Рийгикогу Мартин Хельме и Игорь Грязин, последний в интервью "Актуальной камере" сравнил масштабный проект Прибалтийской железной дороги с пактом Молотова-Рибентропа, сообщает портал Rus.err.ee.

"А просто потому, что главное решение, главный документ по Rail Baltica засекречен до сих пор, и я сейчас сделал запрос по поводу того, что главный документ, который определяет, что Rail Baltica быть, является закрытым", - объяснил свою позицию депутат парламента от Партии реформ Игорь Грязин.

По словам Игоря Грязина, железная дорога зайдёт в тупик, так как ни Литва, ни Польша не заинтересованы в железной дороге, направленной на север, для них приоритетнее восточное направление - на Россию.